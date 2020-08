Hương Giang: Nàng hậu chuyển giới nổi lên từ Vietnam Idol liệu có tìm được bến đỗ bên Matt Liu?

Hương Giang là ai?

Hương Giang tên đầy đủ là Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 29/12/1991 ở Hà Nội. Trước khi chuyển giới, Hương Giang từng có tên là Nguyễn Ngọc Hiếu, tốt nghiệp trường trung học phổ thông Đống Đa (Hà Nội) năm 2010.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hương Giang theo học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó quyết định sang Thái Lan để chuyển giới thành nữ tháng 3/2011 và đổi tên như hiện tại.





Đến năm 2012, Hương Giang đăng ký tham gia Vietnam Idol và trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên của chương trình. Thời điểm đó, 9x đã dùng chứng minh thư của chị mình là Nguyễn Hương Giang để dự thi. Cô nàng xuất sắc lọt vào top 4 thí sinh cuối cùng và trở thành Hương Giang Idol

Cô nàng từng xuất sắc lọt vào top 4 thí sinh cuối cùng và trở thành Hương Giang Idol.

Sau cuộc thi, tháng 10/2013 Hương Giang ra mắt album đầu tay mang tên Thủy ngân. Đến tháng 3/2014, cô tiếp tục ra mắt tự truyện 'Tôi vẽ chân dung tôi' để chia sẻ những quan điểm của bản thân về giới tính, cuộc sống cũng như hành trình chuyển giới của mình, tiết lộ thêm những hình ảnh khi cô còn là một cậu bé.

Năm 2014, Hương Giang xuất sắc về nhất trong chương trình Cuộc đua kỳ thú mùa thứ 3 cùng với người bạn đồng hành Criss Lai. Đến 2015, cô nàng tiếp tục tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ (mùa 6) và lọt vào top 5 chung cuộc. Cũng trong năm này, Hương Giang còn đoạt cup trong tập 9 mùa thứ hai của chương trình Ơn giời cậu đây rồi và tham gia chương trình Hoán Đổi.

Năm 2016, Hương Giang cùng Criss Lai quay trở lại Cuộc đua kỳ thú mùa thứ 5 và giành được vị trí á quân. Cũng trong năm này, cô nàng cho ra mắt video ca nhạc mang tên Em không hối tiếc và ca khúc nhạc EDM Vì yêu mà cưới vào năm 2017.

Từ nàng hậu chuyển giới đến ca sĩ tài năng và nữ hoàng gameshow

Tháng 1/2018, Hương Giang tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế được tổ chức ại thành phố Pattaya, Thái Lan và xuất sắc giành được danh hiệu Hoa hậu. Từ đó, cái tên Hoa hậu Hương Giang đã dần thay thế cho Hương Giang Idol năm xưa. Cũng trong năm này, Hương Giang tham gia chương trình Khi đàn ông mang bầu – Man Birth Vietnam cùng diễn viên hài Trường Giang.

Hương Giang cùng Criss Lai trong chương trình Cuộc đua kỳ thú.

Lại là năm 2018, Hương Giang cùng hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành HLV Siêu mẫu Việt Nam và thuyết phục được nhiều thí sinh về đội của mình. Trong đà tiến lên, cô nàng cho ra mắt MV Anh đang ở đâu đấy anh (ADODDA) và gặt hái được nhiều thành công.

Đến 11/3/2019, nàng hậu tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc Em đã thấy anh cùng người ấy (EDTACNA) và là phần 2 của Anh đang ở đâu đấy anh. Chỉ 2 ngày sau đó, Hương Giang chính thức ra mắt dự án album Tuesday Universe, trong đó đề cập đến series ADODDA thuộc nhánh Người thứ 3 cùng những khía cạnh khác nhau của con số 3.

Đặc biệt, ca khúc Em hơi mệt với bạn thân anh (EHMVBTA) được ra mắt ngày 27/6/2019 của Hương Giang đã đạt giải Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích ở giải ZMA 2019 cùng với hơn 11 triệu lượt xem trên Youtube. Ngày 31/10/2019, phần tiếp theo của ADODDA series với ca khúc 'Anh ta bỏ em rồi' chính thức ra lò, đạt kỉ lục 100.000 lượt xem cùng lúc tại thời điểm công chiếu.

Ngày 6/2/2020, Hương Giang tung phần cuối series ADODDA với tên gọi Tặng Anh Cho Cô Ấy và nhanh chóng leo lên top 1 trending trên YouTube với gần 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải.

Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, Hương Giang còn khẳng định được sức hút và tên tuổi của mình trong các chương trình gameshow. Với tài năng, sự thông minh và duyên dáng, nàng hậu thường xuyên đưa ra những câu nói đi vào lòng người, những lời khuyên chuẩn xác và trở thành nhân tố "cân rating" trong những chương trình mà mình tham gia.

Hương Giang ngày càng 'hot' và sở hữu cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước.

Trong đó, có thể kẻ đến chương trình Người Ấy Là Ai bên cạnh MC Trấn Thành cuối năm 2018. Đến các mùa tiếp theo, cô nàng lại tiếp tục xuất hiện trên ghế nóng. Ngoài ra, Hương Giang còn tham gia Quý ông đại chiến cùng nhiều chương trình khác, thường xuyên xuất hiện trong các show diễn thời trang.

Ngày 25/9/2019, Hương Giang chính thức là đại diện Việt Nam cùng các người mẫu tại các nước châu Á tham dự Paris Fashion Week. Cùng năm này, cô nàng ra mắt dòng son SGirls đồng sáng lập cùng với Hồ Ngọc Hà. Hương Giang cũng trở thành một trong 6 HLV của Chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2019. Cuối năm 2019, nàng hậu công bố dự án phim điện ảnh đầu tay của mình với cái tên Sắc đẹp dối trá.

Cuộc sống sang chảnh nhiều người mơ ước

Sau nhiều năm sự nghiệp, Hương Giang đã tậu cho mình một căn hộ cao cấp tại TP.HCM. Đầu năm 2020, nàng hậu còn mua một căn hộ khang trnag tặng mẹ trong dịp sinh nhật.

Bên cạnh đó, cô nàng còn sở hữu cho mình loạt xế hộp khủng. Trong đó có thể kể đến chiếc xế hộp thứ 4 cô sở hữu thuộc dòng SUV hạng sang cỡ lớn có giá gần 5 tỉ đồng. Năm 2018, Hương Giang mua cùng một lúc 2 chiếc xe với tổng giá trị lên đến 6 tỉ đồng. Không lâu sau, Hương Giang mua thêm chiếc Mercedes hơn 2 tỉ đồng.

Ở tuổi 29, Hoa hậu Hương Giang đang sở hữu khối tài sản khủng. Cô nàng còn rất ưa chuộng hàng hiệu, thường xuyên thu mua những mẫu trang phục, túi xách của các thương hiệu đình đám, có item lên tới 500 triệu đồng.

Chỉ 2 mối tình công khai nhưng vẫn chưa hái được 'quả ngọt'

Năm 2014, nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa Hương Giang Idol và Criss Lai sau chương trình Cuộc đua kỳ thú. Việc này bắt nguồn từ việc cả hai chủ động liên hệ ban tổ chức chọn áo màu hồng cho đến những màn phối hợp vô cùng ăn ý trong các thử thách của chương trình.

Hương Giang và Matt Liu.

Và không để khán giả đồn đoán lâu, đến tháng 4 cùng năm Criss Lai đã thừa nhận mối quan hệ này trên báo chí. Anh chàng cho biết bản thân bị cuốn hút bởi sự ngọt ngào, thông minh và quyết đoán của Hương Giang. Bên cạnh đó, Hương Giang cũng nhanh chóng 'liêu xiêu' bởi vẻ nam tính, mạnh mẽ của chàng Việt kiều người Canada này.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, cặp đôi tuyên bố 'đường ai nấy đi' khiến nhiều người tiếc nuối. Từ đó đến nay, dù nhiều lần bị nghi ngờ với Lâm Kinh Tôn hay Khánh Ngô nhưng Hương Giang đều không lên tiếng.





Sau 5 năm, Hương Giang mới dám công khai mối tình mới với trai trẻ Matt Liu sau khi tham gia Người ấy là ai. Qua tìm hiểu, Matt Liu hiện là CEO công ty cơ khí và sở hữu một profile vô cùng hoành tráng. Anh mang dáng vẻ cao ráo, lịch lãm, điển trai, có niềm đam mê tốc độ cùng dàn xế xịn, ngoài ra Matt Liu còn là vận động viên golf chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, mới đây Matt Liu lại vướng phải lùm xùm khi bị tình cũ tố mới chia tay hơn 1 tháng đã lên show hẹn hò, còn nói trên chương trình rằng đã chia tay 1 năm. Hiện vụ việc này vẫn đang đợi người trong cuộc lên tiếng.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ