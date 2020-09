Hương Giang rạng ngời lên chức CEO, Ngọc Trinh diện đồng hồ 4 tỷ tới chúc mừng tiện thể làm bộ ảnh

Hương Giang đang ở trên đỉnh cao của cả sự nghiệp và cuộc sống khi vừa là một khách mời nổi tiếng đắt show, CEO công ty lớn nhỏ lại có một tình yêu đẹp bên bạn trai Matt Liu cũng không kém phần thành công. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và hoạt ngôn, Hương Giang còn là một người đẹp đa tài của showbiz Việt. Cùng một lúc, cô điều hành công ty giải trí mang tên mình, kinh doanh bất động sản và đem tiền đi đầu tư nhiều chỗ.

Hương Giang rạng ngời trong ngày lên chức CEO

Buổi lễ kí kết diễn ra rất long trọng

Mới đây nhất, nàng Hậu còn khiến dân tình choáng ngợp bởi mức độ "cuồng công việc" khi cô thông báo nhậm chức CEO của một công ty khác. Tại sự kiện lên chức, Hương Giang ăn diện kín đáo nhưng không kém phần nổi bật, sang trọng. Chỉ với áo vest trắng đơn giản kết hợp chân váy đen midi xếp ly, Hương Giang đã ngay lập tức "chiếm sóng" nổi bần bật mà không cần tốn nhiều công sức.

Ngọc Trinh tham dự buổi lễ với tư cách là khách mời

Dưới hàng ghế khách mời tới chúc mừng Hương Giang có sự xuất hiện của Ngọc Trinh - một người chị thân thiết trong nghề của nàng Hậu. "Nữ hoàng nội y" hào hứng chia sẻ: "Chúc mừng em Hương Giang chính thức trở thành CEO". Nhan sắc hai bóng hồng làm công chúng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhưng dân tình lại đặc biệt soi được chiếc đồng hồ có trị giá khủng lên đến 185.000$ (tương đương 4,3 tỷ đồng) mà nữ hoàng nội đang diện trên cổ tay trắng ngần. Siêu phẩm cả tỷ bạc này đã được hàng loạt cái tên như Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ, Huyền My,... sở hữu.

Cận cảnh chiếc đồng hồ 4 tỷ của Ngọc Trinh

Trên đường tới dự tiệc cô chị Ngọc Trinh còn không quên... sống ảo, làm ngay một bộ hình thơ mộng bên hàng cây leo trong bộ suit hồng điệu đà và tiện thể khoe chiếc đồng hồ tiền tỷ. Chị đẹp còn tiện thể thêm thắt caption ngôn tình ngọt ngào được fan khen ngợi hết lời.

Ngọc Trinh thả dáng bên hàng cây khoe trang phục CEO cùng đồng hồ bạc tỷ

Cả Ngọc Trinh và Hương Giang đều là những "yêu nữ hàng hiệu", thường xuyên chi từ vài trăm đến vài tỷ đồng để shopping. Cách đây vài ngày, Ngọc Trinh còn tặng cho đàn em túi hiệu đắt đỏ nhân dịp cô nhận chức. Chiếc túi của thương hiệu Versace cũng ngót nghét cả nghìn đô la Mỹ.

Ngọc Trinh chơi lớn tặng quà hàng hiệu chúc mừng cô em hoa hậu lên chức Ngọc Trinh chơi lớn tặng quà hàng hiệu chúc mừng cô em hoa hậu lên chức

