Sau phát ngôn về người chuyển giới nữ gây tranh cãi, Hương Giang chính thức lên tiếng

Trước đó, trong tập 7 của chương trình "Người ấy là ai" mùa 3 với sự tham gia của nữ chính chuyển giới Hà An, Trấn Thành và Hương Giang đã khiến nhiều người tranh cãi khi khẳng định người chuyển giới nữ không yêu trai gay mà chỉ yêu trai thẳng.

Ngay sau đó, hoa hậu Hoài Sa, anh Huỳnh Minh Thảo - Chuyên gia làm về thúc đẩy quyền LGBTQ đã lên tiếng phản đối ý kiến này. Những người này cho rằng, người chuyển giới muốn yêu ai là quyền của họ, miễn họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được chứ không phải chỉ yêu trai thẳng.

Your browser does not support HTML5 video.

Trích đoạn phát ngôn của Hương Giang, Trấn Thành.

anh Huỳnh Minh Thảo, chia sẻ ý kiến của mình. Ngoài việc nhờ giải thích một số vấn đề mà cô còn băn khoăn, Hương Giang cũng gửi lời xin lỗi đến cộng đồng LGBT nếu có làm mọi người buồn khi dùng những cụm từ chưa được chính xác. Mới đây, nàng hậu Hương Giang đã vào bài đăng của

Trọn vẹn lời chia sẻ của Hương Giang như sau:

"Em cảm ơn anh vì những đóng góp cho chương trình để chương trình tốt lên và thay đổi tiếp thu cẩn thận hơn với những khái niệm về cộng đồng LGBTIQ+ . Để có thể trao đổi lại với chương trình chính xác hơn và để hiểu cặn kẽ về vấn đề này em cũng nhờ anh Thảo giải thích giúp em một vài câu hỏi em nghĩ bản thân vẫn băn khoăn và có thể đó là thiếu sót của em ạ:

Theo như em được hiểu như sau nếu có gì không đúng anh Thảo giải thích để em hiểu hơn nhé ạ:

- Đầu tiên em vẫn khẳng định tình yêu là không biên giới, bình đẳng về giới tính, một người con gái sinh ra (gái thẳng) được mặc định là sẽ có giới tính nữ và xu hướng tính dục hướng về người đàn ông (trai thẳng), người con gái đó không bắt buộc phải yêu một người đàn ông thẳng nhưng nếu người con gái đó yêu một người con gái khác hoặc một người chuyển giới nam (Transguy) thì người con gái đó được gọi là người đồng tính nữ (Lesbian)? Nếu người con gái đó yêu một người nam nhưng người nam đó có xu hướng tính dục với cả nam giới và được người đó đáp lại thì người nam được gọi là Bisexual (người song tính) hoặc là với một người Gay (đồng tính nam), có thể là vì họ có một sự đồng cảm nào đấy lớn lao hơn cả yêu và gắn bó với nhau (em nghĩ là trường hợp này là số ít ạ) thì người con gái đó có còn được gọi là gái thẳng không?

Hương Giang cũng gửi lời xin lỗi đến cộng đồng LGBT nếu có làm mọi người buồn khi dùng những cụm từ chưa được chính xác.

- Vậy người chuyển giới nữ chuyển giới để được sống đúng với giới tính của mình là nữ, bản thân em là một người chuyển giới em chưa bao giờ thích một người gay, và cũng không rung động với người con gái nào, em luôn muốn được công nhận em là người phụ nữ, có phải vì như thế nên em nghĩ em chỉ có thể yêu trai thẳng và KHÓ rung động với những người như Transguy hoặc con gái hoặc Gay không ạ? Nếu như thế thì em có được gọi là Transgirl straight (người chuyển giới nữ thẳng) không ạ? Những cụm từ này là em đặt theo hiểu biết của em ạ! Và nếu em là Người chuyển giới nữ thẳng giống như Nữ thẳng thì em chỉ yêu Đàn ông thẳng đúng không ạ?

Trường hợp chuyển giới xong yêu transguy hoặc yêu con gái có thể gọi là transles không ạ? Và nếu chuyển giới nữ yêu Bisexual thì vẫn là chuyển giới nữ thẳng đúng không ạ?

Người chuyển giới nữ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống việc họ có các xu hướng tính dục hướng tới những người khác nhau là chuyện em rất ủng hộ vì họ thực sự cần sự chở che và thấu hiểu, cảm thông nên miễn là họ hạnh phúc thì họ ở bên ai cũng được!

Tuy nhiên em thắc mắc nếu như thế thì việc định nghĩa một cô gái transgirl straight cụ thể trong chương trình là Hà An đến với show để tìm một chàng trai màu Xanh (straight và độc thân) sẽ chỉ yêu trai thẳng để tránh cho khán giả hiểu lầm là cô gái chọn chàng trai màu tím vẫn là đúng thì có thực sự sai 100% không ạ?

Em không bênh bản thân, anh Trấn Thành hay chương trình nhưng với một người đàn ông đã có gia đình , anh Thành giải nghĩa về một vấn đề em nghĩ rất nhiều người cũng sẽ thấy hoang mang như Transgirl straight như thế em nghĩ là có sự cố gắng và hoàn toàn anh Thành không mention (đề cập) tới việc transles hay các xu hướng tính dục khác theo em cũng để khán giả hiểu nữ chính chuyển giới của chương trình hoàn toàn là một người phụ nữ 100% giống như các cô gái khác tới với chương trình là tìm chàng trai màu xanh chứ không phải màu tím. Có thể các từ dùng như CHỈ CÓ THỂ hoặc BẮT BUỘC dễ gây hiểu lầm và nhạy cảm cho mọi người em và chương trình chắc chắn sẽ cẩn thận hơn với các khái niệm ạ!

Bài chia sẻ của Hương Giang.

- Cuối cùng là về cụm từ Giới Tính Thứ 3 ngay từ mùa đầu tiên em là người đã mention chương trình là nên dùng LGBT tuy nhiên về một vài vấn đề liên quan đến truyền hình các cụm từ viết tắt bằng tiếng Anh không được phép sử dụng, và để khán giả hiểu rõ và dễ dàng nhất về cụm từ này mà thực chất trên sân khấu màu tím chỉ là Gay và Bisexual chứ cũng không có Les hay Trans để dùng đủ cụm từ LGBT, chương trình đã phân vân giữa 2 cụm từ là Giới Tính Thứ 3 và Thế Giới Thứ 3, cái này có thể thông cảm được không với nỗ lực của chương trình trong việc đặt tên này, và các khách mời vẫn cố gắng nói rất nhiều về cụm từ LGBT hoặc gọi đơn giản là Tím, Tím doanh nhân, Tím văn phòng, Tím Lịm Tìm Sim mà sau này khán giả vẫn thường xuyên nói với những ý rất dễ thương và tích cực vì những câu chuyện chương trình mang lại. Nếu chọn một cụm từ chính xác hơn anh Thảo có thể góp ý cho chương trình một cụm từ chính xác để em có thể đề đạt chương trình thay đổi trong mùa tới không ạ?

Cuối cùng em tin rằng chương trình nào cũng sẽ có những sai sót và chưa làm hài lòng được tất cả mọi người, nhưng chắc chắn những người làm chương trình sẽ luôn tiếp thu ý kiến và thay đổi ngày một tốt hơn! Em cảm ơn anh cùng những đóng góp của quý vị khán giả cũng như tình yêu thương của mọi người dành cho chương trình Người Ấy Là Ai!

Cũng thay mặt cho chương trình gửi lời xin lỗi tới các bạn trong cộng đồng nếu vô ý làm các bạn buồn vì những cụm từ chưa chính xác tuy nhiên Giang hy vọng mọi người sẽ cố gắng nhìn vào mặt tích cực mà chương trình mang lại với sự nỗ lực mang một chủ đề nhạy cảm để truyền tải trên sóng truyền hình lớn!

From Hương Giang with love!"

Trong bài nêu ý kiến của mình, cô nàng nhấn mạnh: "Người chuyển giới nữ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, việc họ có các xu hướng tính dục hướng tới những người khác nhau là chuyện em rất ủng hộ vì họ thực sự cần sự chở che và thấu hiểu, cảm thông nên miễn là họ hạnh phúc thì họ ở bên ai cũng được".

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ