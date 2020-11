Động thái mới nhất của Hương Giang sau lùm xùm: Viết tâm thư xin lỗi, chấm dứt tất cả drama

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Nữ ninja lead tông xe gẫy xương cụ già rồi quay lưng bỏ đi khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Sự việc xảy ra trong sáng ngày 1/11 ở Hà Nội. Cụ bà khoảng hơn 80 tuổi đang đi bộ sát lề đường thì bị một người phụ nữ đi xe lead tông trúng. Sau khi xem xét tình hình qua loa thì người này đã quay lưng bỏ đi.