Hương Giang tiếp tục phát `cẩu lương` khi công khai ảnh hôn ngọt ngào bên bạn trai CEO Matt Liu

"Người ấy là ai" đã se duyên cho cặp đôi trai tài gái sắc Hương Giang - Matt Liu. Cặp đôi cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ, trải qua nhiều, giờ đây cả hai đã có thể tay trong tay tận hưởng những phát giây ngọt ngào trong tình yêu.

Mới đây nhất, Hương Giang đã có buổi tiệc sang chảnh bên cạnh bạn trai CEO của mình trên du thuyền. Nhưng điều khiến fan sốt sình sịch đó là cảnh khóa môi ngọt ngào tình tứ của cả hai.

Matt Liu đăng tải hình ảnh lãng mạn cùng bạn gái trên tài khoản cá nhân

Trên trang cá nhân của mình Matt Liu không ngần ngại công khai tình cảm với nàng hậu khi đăng tải dòng trạng thái: "It’s pointless hiding our emotions to the world, memorable moments are meant to be shared" (Tạm dịch: Thật vô nghĩa nếu phải che giấu cảm xúc của chúng ta với thế giới, những khoảnh khắc đáng nhớ này cần được chia sẻ".

Cả hai có thể hôn nhau "mọi lúc mọi nơi"

Hương Giang cũng ngay lập tức có động thái đáp lại tình cảm. Cô viết trên trang cá nhân của mình với caption: "Quan trọng gì tương lai bao lâu. Quan trọng người khác nghĩ gì. Tận hưởng trọn vẹn những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời mình".

Và đã bị quản lý "bóc phốt" hết sức đáng yêu trên mạng xã hội

Ngay sau khi cả 2 công khai tình tứ trên mạng xã hội , quản lý của cô liền hé lộ một sự thật cực đáng yêu rằng cả hai thường xuyên hôn nhau bất chấp mọi ánh nhìn. Việc thể hiện công khai tình cảm dành cho nhau cũng là một tin vui đến với fan của Hương Giang - Matt Liu.

Clip Hương Giang

Theo Phương Hoa/SKCĐ