Được Matt Liu đưa ra mắt hội bạn thân nhưng hành động của Hương Giang lại có gì đó sai sai?

Từ tối qua đến nay, trên nhiều trang mạng xã hội đang truyền nhau bức ảnh được cho là của CEO Matt Liu chụp chung với hội bạn thân rich kid trong chuyến du lịch cùng dàn siêu xe 'đỉnh khỏi bàn'. Có thể thấy, hội bạn của chàng CEO 9x toàn những gương mặt soái ca cực phẩm khiến chị em không thể rời mắt.

Hội bạn của chàng CEO 9x toàn những gương mặt soái ca cực phẩm khiến chị em không thể rời mắt.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người xôn xao đó là, ở xa xa có một cô gái giống Hương Giang đang đứng một mình lạc lõng, còn đang cố tình né tránh ống kính máy ảnh. Có người còn nghi ngờ phải chăng nàng hậu không thật sự thân thiết với nhóm bạn của Matt Liu.

Cô gái này có cách ăn mặc, kiểu tóc cùng vóc dáng khá quen thuộc nên nhiều người khẳng định đây chắc chắn là Hương Giang. Họ còn cho rằng bức ảnh này được chụp trong chuyến dã ngoại của cặp đôi tại Đà Lạt. Tuy nhiên, khi đối chiếu với trang phục trong những bức ảnh Đà Lạt được cặp đôi chia sẻ trước đó thì lại thấy khác hoàn toàn.

Bởi vậy, lại có ý kiến cho rằng, cô nàng quần đen áo xanh ở xa xa kia có thể không phải là Hương Giang. Nguyên nhân bởi, từ khi quen biết nhau và công khai tình cảm, Hương Giang và Matt Liu không ngần ngại giới thiệu nửa kia với bạn bè và gia đình

Matt Liu chụp ảnh thân thiết cùng Hương Giang cùng hội bạn Hoa Dâm Bụt.





Trước đó không lâu, sau chương trình Người ấy là ai, Matt Liu đã có chuyến du lịch vui vẻ cùng hội bạn thân Hoa Dâm Bụt của Hương Giang . Chàng CEO không ngần ngại chụp ảnh chung với Hòa Minzy, Đức Phúc , Erik mà còn khiến dân tình 'gato' với những hình ảnh, khoảng khắc ngọt ngào bên Hương Giang.

Sau khi những hình ảnh này được công khai trên các trang mạng, Matt Liu cũng thường xuyên đi ăn tối, hẹn hò cùng Hương Giang và những người bạn thân của cô. Có thể thấy, cặp đôi đang được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ