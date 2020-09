Hương Giang tung clip làm bằng chứng xác nhận xe do Matt Liu tặng, tuyên bố lí do mua xe cực ngầu

Những ngày vừa qua, cư dân mạng "sốt xình xịch" không khỏi ghen tị trước hình ảnh Matt Liu ăn diện bảnh bao, đi mua xe hơi tiền tỷ tặng người yêu là Hoa hậu Hương Giang chỉ sau 3 tháng quen nhau. Trong hình ảnh Hương Giang đăng tải, cô cười rạng gỡ bên xe sang thuộc dòng Maserati, có giá khoảng hơn 8 tỷ đồng.

Hương Giang bên cạnh xế mới

Không lâu sau đó, bên đơn vị bán xe cũng chia sẻ hình ảnh Matt Liu bên chiếc xe với lời chú thích: “Chỉ cần người yêu mình thích là mình quyết định trong vòng 1 nốt nhạc. Thanks bro Matt Liu". Theo chia sẻ của người bán hàng Matt Liu đã quyết định mua chiếc xe rất nhanh gọn lẹ. Điều này khiến nhiều người xuýt xoa vì độ chịu chơi và hào phóng của Matt Liu. Nguyên nhân bởi, thời gian hẹn hò mới chỉ tính bằng tháng, Matt Liu đã chịu chi tặng quà tiền tỷ cho bạn gái, miễn là nàng thích mà thôi.

Đơn vị bán xe đăng tải

Vậy nhưng bên cạnh những lời chúc mừng vẫn có không ít bình luận "gato" cho rằng cả hai đang "làm màu" và chiếc xe này thực chất là do nàng Hậu tự tậu. Đứng g iữa hai luồng ý kiến và quyết định không tranh cãi nhiều, Hương Giang đã thẳng tay chia sẻ video quay lại buổi đi nhận xe và cho biết đây chính là chiếc xe được Matt Liu tặng.

Hình ảnh trích từ clip

Cụ thể người đẹp chia sẻ: " Hương Giang đang rất vui vẻ và hạnh phúc khi nhận món quà này. Tôi có cảm giác như mình là công chúa vậy". Đáng nói nhất, bạn gái Matt Liu còn tiết lộ mục đích sử dụng chiếc xe cực ngầu như sau: "Tôi sẽ dùng xe này để đi ăn, đi dạo phố phường và đi chơi. Giang muốn được tự lái để tận hưởng cảm giác như tay đua xe vậy."

Ngoài ra clip còn có cảnh cả hai tình tứ cùng nhau đi về, nàng Hậu còn vui vẻ vẫy tay chào mọi người.

Có vẻ như máu đam mê xe đã lây từ chàng sang nàng lúc nào không hay và sau này có thể fan sẽ còn thấy Hương Giang sở hữu nhiều siêu xe nữa!

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ