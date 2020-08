Hương Giang mượn lời bài hát đăng lên giữa đêm, chuyện tình với Matt Liu lại gặp sóng gió?

Matt Liu thả tin ảnh Hương Giang.



Bên cạnh đó, Hương Giang và Matt Liu còn bị đặt vào nghi vấn không có tình cảm thật và chỉ hẹn hò dựa trên 'hợp đồng. Thông tin này cũng khiến không ít người phải hoang mang.



Cách đây mấy ngày, cặp đôi dính phải nghi vấn rạn nứt khi Matt Liu đăng tải hình ảnh đi đánh golf một mình kèm theo bài hát Solo (ý chỉ độc thân). Khi đó, Hương Giang lại công khai thả thính 'Muốn yêu quá à" làm người xem hack não.

Tuy nhiên, người hâm mộ phần nào thở phào nhẹ nhõm khi Matt Liu thả tim cho bộ ảnh áo dài của 'bạn gái' trong thời gian gần đây. Thế nhưng đến đêm qua, Hương Giang lại bất ngờ đăng tải dòng trạng thái: "See you later, maybe, never" (Hẹn gặp lại, nhưng có thể là không bao giờ). Đây chính là lời bài hát trong See you later của BLACKPINK, có ý về việc cô gái chia tay và dằn mặt bạn trai vì đã chọn nhầm người để yêu.