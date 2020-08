Hương Giang và Matt Liu kỉ niệm 2 tháng bên nhau, đập tan tin đồn sắp đường ai nấy đi với chàng CEO

Thời gian qua, chuyện tình giữa Hương Giang và Matt Liu là chủ đề nóng được cộng đồng mạng hết sức chú ý. Từ khi công khai, bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào, cặp đôi liên tục vướng phải sóng gió, từ việc Matt Liu bị cô gái lạ mặt tố 'gạ gẫm', làm quen từ tin nhắn "Hi em" từ một năm trước đến chuyện chàng CEO dính phải lùm xùm với người yêu cũ.

Chỉ vừa mới bên nhau nhưng cặp đôi đã trải qua nhiều thăng trầm.

Gần đây nhất cả hai còn vướng phải lùm xùm sắp rạn nứt khi đăng những câu nói trách móc bóng gió trên mạng xã hội . Dù chưa biết đây chỉ là đăng tải vu vơ hay có ý nghĩa gì, nhiều người vẫn không khỏi lo lắng sau khi đọc được dòng trạng thái này của Hương Giang. Không ít người đồn đoán, phải chăng nàng hậu ngầm ám chỉ mối tình với chàng CEO trẻ Matt Liu đã "đổ bể".

Hương Giang đăng tải hình ảnh hạnh lên Instagram cá nhân.

Không để người hâm mộ phải lo lắng quá lâu, tối ngày 21/8 trên Instagram cá nhân Hương Giang đã đăng tải hình ảnh cô ngồi tại một nhà hầng sang trọng trên sông Sài Gòn ôm bó hoa hồng "cực khủng" trùng đúng dịp kỉ niệm 2 tháng quen chàng CEO Matt Liu.

Cả Hương Giang và Matt Liu đều rất hạnh phúc.

Dòng trạng thái của cô ca sĩ dù ngắn nhưng tràn đầy yêu thương "Giang likes roses" cùng hashtag "specialday" (Tạm dịch: Giang thích hoa hồng và ngày đặc biệt). Có thể thấy để kỉ niệm ngày đặc biệt của đôi lứa, Matt Liu đã chiều chuộng Hương Giang hết mực, đặc biệt lựa chọn những gì nàng thích.

Không ngắn gọn súc tích như người yêu, Matt Liu viết đoạn tâm sự rất mùi mẫn.

Không để bạn gái phải lẻ bóng, chàng CEO hào hoa Matt Liu cũng đăng bức ảnh tương tự đính kèm những lời tâm sự mùi mẫn: "Everyone's got a past and we can't change it. But together, we can make a better future! Happy 2nd month'sary bae" (Tạm dịch: Ai cũng có quá khứ và chúng ta đều không thể thay đổi chúng. Nhưng cùng nhau chúng ta có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Chúc mừng kỉ niệm 2 tháng".

Từ hành động này có thể thấy Matt Liu không hề phủ nhận quá khứ của mình nhưng thay vì giấu diếm, anh chàng đã lựa chọn công khai và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn bên Hương Giang. Vẫn đậm chất ngôn tình hiện đại, Matt Liu thêm một lần nữa đốn tim cư dân mạng với những lời ngọt ngào đường mật.

Khỏi phải nói fan của cặp đôi đã hạnh phúc nhường nào và ầm ầm gửi lời chúc mừng Hương Giang - Matt Liu.

Chúc cho tình yêu của Hương Giang và Matt Liu sẽ mãi bền lâu, vượt qua mọi khó khăn phía trước!

Theo Thanh Thùy/SKCĐ