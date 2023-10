Hướng tới mối quan hệ hợp tác thực chất, ngày càng phát triển, toàn diện giữa Hà Nội và Viêng Chăn

Chiều 4/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào), do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như những điểm sáng của thành phố Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, Hà Nội có mức tăng trưởng 3 quý đạt 6,08%, cao hơn so với cả nước, thu ngân sách 85-86%, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố đã tạo ra việc làm cho hơn 117.000 lao động. Có khoảng 371.000 doanh nghiệp Hà Nội hoạt động tương đối ổn định. Tăng trưởng tín dụng khoảng 10,65%. Đặc biệt, Hà Nội là một điểm sáng trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, dẫn đầu cả nước, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng ngành dịch vụ, du lịch tương đối mạnh với lượng khách lớn đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trao đổi tại buổi tiếp

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh trong những thành tích chung của Việt Nam có sự đóng góp hữu nghị, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh khẳng định biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô Hà Nội, và Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, giai đoạn 2022 - 2025, là văn kiện quan trọng tạo khuôn khổ và động lực mới, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn thời gian vừa qua cũng như giai đoạn sắp tới.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vui mừng chia sẻ, thời gian gần đây, hai bên thường xuyên có sự trao đổi, hợp tác hiệu quả và thực chất thông qua các hoạt động ở các cấp. "Trên tất cả các lĩnh vực, cả hai bên đều cơ bản có các biên bản ghi nhớ hợp tác và thành phố Hà Nội cam kết ủng hộ triển khai phối hợp với Viêng Chăn các hoạt động sát với nhu cầu và khả năng của hai bên”, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết.

Theo đồng chí Trần Sỹ Thanh, hiện nay, hai bên chưa có nghiên cứu trao đổi cụ thể về một số lĩnh vực, như: chuyển đổi số, chính quyền điện tử, quản lý không gian mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, do đó, hai bên cần thúc đẩy hợp tác, chia sẻ trên những lĩnh vực này. Do đó, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh mong muốn hai bên thống nhất trên nguyên tắc để có hình thức phối hợp ở các sở, ban, ngành nhằm nâng cao năng lực ở một số lĩnh vực công nghệ mới. Và cam kết sẵn sàng ủng hộ và cùng với Viêng Chăn thực hiện các hợp tác song phương giữa hai Thủ đô, đóng góp vào quan hệ song phương hai nước.

Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone phát biểu tại buổi tiếp

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone nhất trí về những đánh giá tình hình giữa hai Thủ đô và hai nước, cũng như tình hình thế giới thời gian vừa qua.

Đồng chí cho biết Thủ đô Viêng Chăn cũng chịu ảnh hưởng của tình hình giá cả lạm phát. Chính phủ Lào cũng đã công bố tăng lương tối thiểu lao động, từ ngày 1/10/2023, để giải quyết các vấn đề đời sống của người dân Lào.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Thủ đô, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone mong muốn hai Thành phố đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động hợp tác xây dựng hệ thống chính trị dân chủ cấp cơ sở quận, huyện. Thủ đô Viêng Chăn đang có chủ trương thí điểm tự chủ kinh tế ở một địa phương, năm 2024, và sẽ nhân rộng thí điểm tại 4/9 quận, huyện.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quà lưu niệm tặng Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone

Ngoài ra, Thủ đô Viêng Chăn sẽ thúc đẩy hoàn thiện các công trình hợp tác giữa hai Thủ đô đã triển khai trước đó, hướng tới mối quan hệ hợp tác thực chất và ngày càng phát triển giữa hai Thủ đô với mong muốn “hai bên sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, qua đó, trở thành quan hệ hợp tác toàn diện”, Đô trưởng Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone nhấn mạnh.

Vương Vân