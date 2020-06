Ban tổ chức giải Dalat Ultra Trail 2020 hủy giải sau vụ việc 1 vận động viên bị lũ cuốn

Chiều ngày 20/6, ông Cil Poh – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng ) cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể vận động viên tham dự giải Dalat Ultra Trail 2020 bị lũ cuốn trôi trưa cùng ngày. Thi thể được tìm thấy ở đầu hồ Suối Vàng đoạn đường đi Cổng trời thuộc xã Đạ Sar.

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Lâm Đồng, vận động viên tử vong được xác định là Thái Đôn Thành (ngụ tại TP Hồ Chí Minh). Thi thể nạn nhân ngay sau đó được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Khu vực nạn nhân gặp nạn là một con suối nhỏ. Khoảng 12h ngày 20/6, khu vực trên mưa lớn nên nước dồn xuống khiến vận động viên trượt chân và bị nước cuốn trôi. Thời điểm vận động viên gặp nạn có một huấn luyện viên chạy bên cạnh tuy nhiên sự việc xảy ra nhanh nên không kịp xử lý.

Liên quan đến cái chết của vận động viên này, Ban tổ chức giải này đã thông báo tạm dừng mọi hoạt động giải đấu vào tối 20/6. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả vận động viên còn lại.

Theo Ban tổ chức, vận động viên gặp nạn là Thái Đôn Thành tham dự cực ly 70km xuất phát từ lúc 4h cùng ngày theo lộ trình Thung lung tình yêu xuống đường Thái Phiên (TP Đà Lạt), vào xã Đạ Sar, về lại xã Lát, lên đỉnh Lang Biang (huyện Lạc Dương) sau đó kết thúc tại Thung lũng tình yêu.

Vận động viên đội mưa tam dự giải

Được biết, kế hoạch giải được tổ chức từ ngày 13 - 15/3/2020, nhưng do dịch COVID-19 nên phải hoãn lại đến hôm nay. Do đó, giải tổ chức đúng vào mùa mưa ở Lâm Đồng.

Giải Ultra Trail Dalat 2020 là cuộc thi marathon quốc tế và xe đạp địa hình được tổ chức thường niên tại TP Đà Lạt. Giải tổ chức nhiều cự ly đi qua các khu rừng nguyên sinh thuộc TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Năm nay giải thu hút hơn 6.200 vận động viên tham gia.

Cự ly 100 km xuất phát lúc 22h ngày 19/6, đến sáng nay tiếp tục xuất phát các cự ly 70 km, 45 km và 21 km tại công khu du lịch Thung lũng Tình yêu. Cuộc đua xe đạp địa hình vượt qua nhiều cánh rừng, suối nước trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương cũng diễn ra song song.

Nước lũ tại Đà Lạt hôm qua (20/6)

