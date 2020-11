Cả thế giới sững sờ trước tin huyền thoại bóng đá Maradona qua đời tại nhà riêng vì bệnh tim

Tối muộn 25/11, hàng loạt tờ báo và các trang truyền thông Argentina phát đi thông báo về việc huyền thoại Diego Maradona qua đời ở tuổi 60. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bệnh tim.

Được biết, Maradona đã qua đời sau khi lên cơn đau tim tại nhà riêng. Mới 2 tuần trước đây, ông vừa xuất hiện sau khi phẫu thuật cục máu đông ở não. Theo đài Clarin, thông tin này sẽ tác động rất lớn đến nền bóng đá thế giới. Không ít người hâm mộ cảm thấy sốc và vô cùng tiếc thương trước thông tin đột ngột này.

Trang Goal.com, Maradona đã nhập viện từ đầu tháng 11, chỉ vài ngày sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60. Cụ thể, sau ngày sinh nhật 30/10, 'cậu bé vàng' của làng túc cầu đã có những biểu hiện mệt mỏi. Kết quả khám bệnh tại Bệnh viện La Plata cho thấy, Maradona có một cục máu đông trong não nhưng cuộc phẫu thuật máu đông đã diễn ra thành công.

Thế nhưng, sau khi xuất viện, sáng 25/11 ông bất ngờ bị trụy tim và các bác sĩ không thể cứu chữa. Luật sư và con gái của Maradona cho biết, Sức Khỏe của ông bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chứng nghiện rượu. Trong quá khứ, huyền thoại bóng đá người Argentina cũng được biết đến với lối sống hoang dã. Năm 2005, ông từng cắt dạ dày để giảm cân, sau đó 2 năm thì nhập viện do viêm gan





Sau khi Diego Maradona qua đời, cựu danh thủ Gary Lineker đã nhắn gửi lời tri ân: "Ở một khía cạnh nào đó, tôi luôn xem Diego Maradona là người xuất sắc nhất thế hệ của mình, xa hơn là người vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Trải qua cuộc đời may mắn nhưng cũng đầy trắc trở, tôi hi vọng Maradona sẽ tìm thấy một chút an ủi ở bên vòng tay Chúa".





Diego Maradona sinh ngày 30/10/1960 tại Lanus, Buenos Aires (Argentina). Ở tuổi 16, ông bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp cho đội tuyển Argentinos Juniors. Sau đó, ông chuyển sang Boca Juniors với vai trò tiền vệ tấn công và dần xây dựng tên tuổi của mình.



Năm 1982, Maradona chuyển tới Barcelona, ghi được 22 bàn sau 36 trận cho câu lạc bộ Tây Ban Nha, khiến cả thế giới phải kinh ngạc trước tài năng xuất chúng của mình. Chưa dừng lại ở đó, khi chơi cho đội bóng Ý Napoli, Maradona còn tiếp tục ghi 88 bàn sau 188 lần ra sân.

Ngoài ra, giai đoạn ông khoác áo Napoli (1984 - 1991) cũng là lúc 'huyền thoại thế giới' thăng hoa cùng đội tuyển Argentina, đỉnh cao là chức vô địch World Cup tại Mexico 1986.

Trong hàng thập kỷ dài, người ta đã đặt "Cậu bé vàng" Maradona ngang với "Vua bóng đá" Pele để tranh cãi liệu ai là người xuất sắc nhất.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ