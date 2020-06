Huỳnh Anh bỏ theo dõi Quang Hải, chia sẻ đầy tâm trạng khiến fan lo lắng

Đêm 4/6, nhiều người tinh ý phát hiện ra cô nàng Huỳnh Anh đã có những động thái khiến nhiều người nghi ngờ chuyện tình cảm của cô với chàng tiền vệ nổi tiếng đang gặp trục trặc. Cụ thể, nàng WAG đã bỏ theo dõi Quang Hải trên Instagram và Tik Tok, trạng thái hẹn hò trên trang cá nhân cũng bị hủy bỏ.

Huỳnh Anh.



Bên cạnh đó, trang cá nhân của Huỳnh Anh cũng chuyển về chế độ riêng tư. Cô nàng còn đăng thải những dòng chia sẻ đầy tâm trạng:



"Tiền mất rồi còn có thể kiếm lại. Bạn bè không có vẫn có thể tiếp tục kết giao bạn mới. Mất đi tình yêu đích thực, cũng có thể tìm lại lần nữa. Mong bạn nhớ kỹ: Cái gì bạn cũng không thiếu, thứ bạn thiếu chính là dũng khí để bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa".

Chia sẻ đầy tâm trạng của cô nàng.



Người hâm mộ vẫn chưa khỏi lo lắng thì đến sáng sớm 5/6, Huỳnh Anh đã theo dõi lại và đặt trạng thái hẹn hò với Quang Hải trên mạng Người hâm mộ vẫn chưa khỏi lo lắng thì đến sáng sớm 5/6, Huỳnh Anh đã theo dõi lại và đặt trạng thái hẹn hò với Quang Hải trên mạng xã hội như chưa hề có chuyện gì xảy ra.



Những tình tiết dồn dập thế này khiến cư dân mạng không thể cười nổi. Trước đó, từ khi công khai mối quan hệ cả hai không ngừng thể hiện sự ngọt ngào, hạnh phúc khi ở bên nhau. Quang Hải đưa bạn gái về ra mắt, đi dự sự kiện; Huỳnh Anh cũng dành nhiều hành động quan tâm dành cho bạn trai, mặc áo đôi và trao nhau những lời âu yếm trên mạng xã hội.



Do đó, dân tình dễ dàng nắm bắt vấn đề tình cảm của cả hai do Huỳnh Anh thường có những thói quen "trẻ con" như bỏ theo dõi, bỏ trạng thái hẹn hò, chia sẻ tâm trạng... Vốn đã là cặp đôi dễ dính thị phi, hành động của cô nàng WAG khiến nhiều người ngao ngán.

Quang Hải và Huỳnh Anh trong buổi lễ trao Quả bóng Vàng 2019. Nguồn: Tùng Hoàng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ