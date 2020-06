Huỳnh Anh bỏ trạng thái `hẹn hò` sau khi Quang Hải lộ tin nhắn yêu đương nhạy cảm

Nội dung dòng trạng thái đề cập đến việc đe dọa sẽ tiết lộ nhiều chuyện riêng tư của Quang Hải với công chúng. Điều này càng khiến nhiều người khẳng định trang cá nhân của số 19 tuyển Việt Nam đã bị kẻ lạ mặt tấn công. Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, trong khoảng thời gian 7h-7h35 sáng nay (23/6), trang cá nhân của cầu thủ Quang Hải đã bị hacker xâm nhập. Cụ thể, vào thời điểm này trên facebook của chàng tiền vệ bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái lạ.Nội dung dòng trạng thái đề cập đến việc đe dọa sẽ tiết lộ nhiều chuyện riêng tư của Quang Hải với công chúng. Điều này càng khiến nhiều người khẳng định trang cá nhân của số 19 tuyển Việt Nam đã bị kẻ lạ mặt tấn công.



Sau đó, kẻ xâm nhập facebook Quang Hải còn tiếp tục dùng tài khoản của anh chàng để đăng tải loạt ảnh cũng như cuộc nói chuyện liên quan đến vấn đề riêng tư. Hacker đã đăng tải tin nhăn của Quang Hải cùng một người anh thân thiết, nói về chuyện chàng cầu thủ nổi tiếng có mối quan hệ với nhiều cô gái.

Quang Hải viết trên trang cá nhân sau khi lấy lại được facebook.

Từ ảnh Quang Hải thân thiết với Huyền My đến việc số 19 nhờ người anh kiểm tra thông tin của những cô nàng thả tim, like ảnh, kết bạn với mình qua mạng xã hội . Sau đó, Quang Hải sẽ gửi link người mà mình để mắt để người anh kia tìm hiểu xem có thể tiến xa hơn được hay không.



Đến 7h35' sáng 23/6 phía Quang Hải đã lấy lại được Đến 7h35' sáng 23/6 phía Quang Hải đã lấy lại được facebook , những tin nhắn này đã bị xóa bỏ. Sự cố này xảy ra khi Quang Hải vừa mới cùng CLB Hà Nội di chuyển vào Bình Dương chuẩn bị cho trận đấu vòng 6 V.League 2020.

Sau đó, chàng tiền vệ đã chính thức lên tiếng trên facebook cá nhân: "Sáng nay Facebook cá nhân của Hải đã gặp vấn đề, Hải đã làm việc với những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc này, hành vi sử dụng trái phép và phát tán những điều riêng tư của người khác lên mạng là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và Pháp luật

Qua rắc rối trên Hải cũng mong các bạn nên cẩn trọng hơn với những điều tưởng như là riêng tư của chúng ta cũng như cùng nhau lên án những hành động đi ngược lại với pháp luật. Cảm ơn những sự tư vấn cũng như sự cảm thông mà các bạn đã dành cho Hải!".



Theo đó, anh chàng cầu thủ khẳng định sẽ nhờ cơ quan có thẩm quyền vào cuộc đề xử lý vụ việc. Sự cố này phần nào sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Quang Hải.

Huỳnh Anh đã nhanh chóng gỡ bỏ trạng thái "hẹn hò với Quang Hải".





Ngoài những phản ứng từ phía chàng tuyển thủ số 19, động thái từ cô bạn gái Huỳnh Anh sau sự cố của bạn trai cũng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Dù chưa có bài đăng nào nhưng Huỳnh Anh đã nhanh chóng gỡ bỏ trạng thái "hẹn hò với Quang Hải". Trong khi đó, thông tin tương tự trên trang cá nhân của cầu thủ sinh năm 1997 vẫn hiện hữu.



Your browser does not support HTML5 video.

Bạn gái Quang Hải sung sướng trước chiến thắng của CLB Hà Nội. Nguồn: VietNamNet



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ