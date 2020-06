Huỳnh Anh đăng ảnh ôm eo Quang Hải tình tứ làm avatar rồi nhanh chóng xóa đi: Lại chuyện gì thế này?

Từ chuyện tình cảm với cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Quang Hải được công khai, Huỳnh Anh thường xuyên nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Điều này cũng giúp tài khoảng mạng xã hội của cô nàng tăng vọt từ 4 nghìn lên hơn 50 nghìn lượt theo dõi. Cùng với đó, tất cả động thái của "rich-kid Nha Trang" đều trong tầm ngắm của cả fan và antifan.

Mới đây, nhiều người tinh ý phát hiện Huỳnh Anh đặt hình avartar trên Instagram cá nhân là ảnh đang ôm eo Quang Hải tình tứ. Có thể thấy, đây là hình ảnh cả 2 chụp trong thang máy, nàng WAG khép nép và ôm eo bạn trai rất tình cảm.

Huỳnh Anh đặt hình avartar trên Instagram cá nhân là ảnh đang ôm eo Quang Hải tình tứ.

Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau, cô nàng vội vàng xóa ảnh chụp chung đi và thay ảnh đại diện bằng ảnh riêng của mình. Chưa dừng lại ở đó, đêm 8/6 cô nàng còn đăng tải dòng chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân rằng:

"Cuộc đời này quá ngắn để bạn cứ mãi gặm nhấm nỗi buồn, thất vọng và cả những nỗi đau, nhất là khi nó xuất phát từ những điều không xứng đáng".

Chia sẻ đầy tâm trạng của cô nàng.

Nhiều fan khẳng định, đây là những dòng cảm xúc của cô nàng sau những sức ép dư luận kể từ khi công khai tình cảm với bạn trai nổi tiếng. Không ít người đã bình luận động viên Huỳnh Anh mạnh mẽ, sống vui vẻ và đừng quan tâm đến những lời nói ác ý của cư dân mạng.





Trước đó, vào chiều 6/6, Huỳnh Anh cũng đã xuất hiện ở sân Hàng Đẫy để theo dõi trận cầu kịch tính giữa CLB Hà Nội và CLB HAGL ở vòng 3 V-League 2020. Cô nàng diện chiếc áo mang số 19 in tên tiền vệ Nguyễn Quang Hải, ngồi cạnh cầu thủ Mạch Ngọc Hà - đồng đội của bạn trai ở CLB Hà Nội.

Chiều 6/6, Huỳnh Anh cũng đã xuất hiện ở sân Hàng Đẫy để theo dõi trận cầu kịch tính giữa CLB Hà Nội và CLB HAGL.





Mới đêm 4/6, Huỳnh Anh cũng có những động thái khiến nhiều người nghi ngờ chuyện tình cảm của cô với chàng tiền vệ nổi tiếng. Cụ thể, nàng WAG đã bỏ theo dõi Quang Hải trên Instagram và Tik Tok, trạng thái hẹn hò trên trang cá nhân cũng bị hủy bỏ. Trang cá nhân của Huỳnh Anh cũng chuyển về chế độ riêng tư. Cô nàng còn đăng thải những dòng chia sẻ đầy tâm trạng:

"Tiền mất rồi còn có thể kiếm lại. Bạn bè không có vẫn có thể tiếp tục kết giao bạn mới. Mất đi tình yêu đích thực, cũng có thể tìm lại lần nữa. Mong bạn nhớ kỹ: Cái gì bạn cũng không thiếu, thứ bạn thiếu chính là dũng khí để bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa".



Người hâm mộ vẫn chưa khỏi lo lắng thì đến sáng sớm 5/6, Huỳnh Anh đã theo dõi lại và đặt trạng thái hẹn hò với Quang Hải trên mạng xã hội như chưa hề có chuyện gì xảy ra.



Your browser does not support HTML5 video.

Bạn gái Quang Hải sung sướng trước chiến thắng của CLB Hà Nội. Nguồn: VietNamNet



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ