Huỳnh Anh đáp trả antifan giữa đêm, tỏ rõ thái độ khi bị so sánh với `tình cũ` Quang Hải

Từ khi chuyện tình cảm với cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Quang Hải được công khai, Huỳnh Anh thường xuyên nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Tuy nhiên, bộ ba tam giác Quang Hải - Huỳnh Anh - Nhật Lê vẫn luôn là đề tài nhiều người chú ý dù cả 3 chưa từng có động thái nào nhắc đến nhau.

Dù thái độ của người trong cuộc khá rõ ràng nhưng cư dân mạng lại không ngừng so sánh Huỳnh Anh với Nhật Lê cũng như dành cho tình mới của Quang Hải những lời lẽ không mấy tích cực. Sau nhiều lần im lặng, đêm qua Huỳnh Anh đã thẳng thắn đáp trả antifan khi bình luận không hay ho trên trang cá nhân của mình cũng như tỏ thái độ khó chịu khi bị so sánh với Nhật Lê.

Cụ thể, trước một bình luận cho rằng khi chấp nhận yêu người nổi tiếng như Quang Hải thì Huỳnh Anh phải học cách chịu áp lực, đừng suốt ngày lên mạng đăng trạng thái thanh minh hay ẩn ý cà khịa người này người kia.



Người này bình luận: "Chỉ thấy mệt mỏi thay Huỳnh Anh sao suốt ngày cứ phải thanh minh về mình. Chị ấy phải biết khi quen người nổi tiếng thì phải chịu đựng những lời nói khó nghe, mà tối ngày cứ đăng bài ẩn ý. Công nhận chị Huỳnh Anh rảnh rỗi quá hay sao mà ai nói gì khó nghe một chút là chặn người ta, như thế bảo sao ai mến cho được".

Thậm chí, người này còn nhấn mạnh: "Chị Lu (Nhật Lê) quen lâu với anh Hải cùng từng bị nhiều người soi mói mà chưa một lần lên tiếng, còn Huỳnh Anh cư xử như thế thấy mà mệt".



Ngay sau đó, Huỳnh Anh đã lập tức đáp trả vô cùng mạnh mẽ và thẳng thắn: "Chào em, chị trả lời để những bạn có suy nghĩ giống em tiện đọc luôn. Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối chị lên tiếng việc này. Vậy ý của em là có người chửi là chị phải để yên vậy mới "đúng" sao? Chị chặn và cảm thấy thoải mái hơn khi không phải nhìn thấy những lời nói xấu xí ấy là được. Cứ quen người nổi tiếng là bọn em cho mình có cái quyền phát xét và so sánh với người cũ sao?".



Cô còn tỏ thái độ khó chịu khi liên tục bị so sánh với Nhật Lê: "Suốt ngày mọi người vào bình luận nhắc đến người yêu cũ của người yêu em. Bình luận những ảnh cũ, em không khó chịu à? Ai có thể trả lời hộ Huỳnh Anh là bạn sẽ không cảm thấy tổn thương khi mọi người cứ bình luận nhắc tên và gửi hình ảnh của người cũ không?

Vậy nếu giờ có người vào bảo người yêu cũ của bạn trai em hợp với bạn í hơn em, xinh hơn em. Chị nghĩ em không giữ bình tĩnh được đâu. Không ai muốn bị đem ra so sánh cả. Ai cũng muốn được yêu thương. Là con gái với nhau, nên thông cảm cho nhau chứ đừng chì chiết nhau như vậy. Chị im lặng không có nghĩa là chị xứng đáng bị vậy. Nhất là khi chị chưa từng làm gì sai hay có lỗi với ai cả".



Sau những chia sẻ này, bạn gái Quang Hải cho biết hiện tại chỉ muốn dành thời gian quan tâm tới những người thật sự yêu thương cô và Quang Hải.

Bạn gái Quang Hải sung sướng trước chiến thắng của CLB Hà Nội. Nguồn: VietNamNet