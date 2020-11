Sau tất cả, Huỳnh Anh lên tiếng mọi chuyện chỉ là dàn dựng và không 'cắm sừng' Quang Hải

Tối hôm qua, MXH dậy sóng trước thông tin mối tình tay ba được cho là của Huỳnh Anh (bạn gái Quang Hải) và một cặp đôi khác. Đáng chú ý, hotgirl Nha Trang bị tố cáo là "tuesday" phá hoại hạnh phúc của cặp đôi trên.



Cụ thể, cô gái có tên H.T.Q đăng tải dòng trạng thái rất dài kể về quá trình yêu đương của cô va người bạn trai được cho là Nguyễn Xuân Q.. Cô gái tiết lộ đã quen biết bạn trai 1,5 năm từ ki chàng trai còn rất "phèn" nhưng cuối cùng vẫn bị bội bạc vì mối quen biết mới hơn 1 tuần nay.

Hình ảnh trong bài tố



Q. còn tiết lộ chuyện bạn trai cô và Huỳnh Anh quen nhau là do bạn gái Q. còn tiết lộ chuyện bạn trai cô và Huỳnh Anh quen nhau là do bạn gái Quang Hải thuê trúng căn nhà do bạn trai cô đứng tên (thực tế là nhà của chị gái). Căn nhà mà Huỳnh Anh thuê lại nằm gần căn hộ mà Q. và bạn trai chung sống của một vài người bạn khác.



Đến đêm 2/11, Huỳnh Anh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Đầu tiên, cô nàng nói về mối quan hệ với chàng tuyển thủ số 19: "Huỳnh Anh và anh Hải có giận dỗi nhau và vì không muốn ồn ào nên cả hai đã chọn cách im lặng. Nên tuyệt đối không có chuyện Huỳnh Anh 'cắm sừng' anh Hải"...

Hình ảnh Huỳnh Anh

Tiếp đến, hotgirl Nha Trang cũng lý giải về vụ lùm xùm làm người thứ 3 của cô. Cụ thể, Huỳnh Anh khẳng định bản thân không làm gì có lỗi, hình ảnh cô và chàng trai kia chỉ đơn giản là khi cả 2 cùng ngồi cafe dưới chung cư khi hẹn để xem căn hộ cô thuê mà thôi!

Cô cũng khẳng định, nam chính trong drama là một fan cuồng nhiệt của Quang Hải, do đó cô nghi ngờ mọi thông tin cá nhân của mình từ mật khẩu Facebook, Instagram,... bị lộ khi cô để điện thoại của mình ở căn hộ mới thuê và ra ngoài khoảng nửa tiếng. Do điện thoại cô không có mật khẩu nên đã bị người khác xâm nhập và lấy dữ liệu.

Cô nàng chính thức lên tiếng





Một lần nữa, Huỳnh Anh khẳng định những tin nhắn lan truyền trên MXH không phải do cô nhắn, chắc chắn đã được dàn dựng và qua chỉnh sửa. Do đó, cô sẽ làm việc với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao để điều tra vụ việc. Cô cũng nhấn mạnh, người đứng sau vụ việc chắc chắn sẽ phải trả giá đắt vì những chuyện đã xảy ra.

Thế nhưng, không ít CĐM soi được, ngay khi Huỳnh Anh dính lùm xùm thì Quang Hải đã vội xóa ảnh chụp chung trước kia. Bên cạnh đó, người thân cũng khẳng định cả hai đã chia tay từ một tháng trước đó. Vậy không hiểu là cặp đôi đang giận dỗi kiểu gì?



