Lộ ảnh Huỳnh Anh ôm thắm thiết Quang Hải ở sân bay, còn vui vẻ dẫn bạn trai về nhà ra mắt

Sau thời gian dính nghi vấn rạn nứt, cặp đôi Quang Hải - Huỳnh Anh đã ngọt ngào trở lại, cùng nhau đón sinh nhật và tương tác qua lại trên trang cá nhân. Mới đây, nàng hotgirl Nha Trang đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc đi đón bạn trai ở sân bay Cam Ranh.

Vừa thấy Quang Hải xuất hiện, nàng WAGs đã không kìm được cảm xúc, chạy đến ôm chầm lấy bạn trai. Dù cả 2 đều bịt khẩu trang kín mít, tuy nhiên không khó để nhận ra cặp đôi đã vui mừng thế nào sau khi gặp nhau sau nhiều ngày xa cách.

Huỳnh Anh ôm chầm lấy bạn trai ở sân bay



Khoảng một tuần trước đó, Huỳnh Anh có trở về thăm Khoảng một tuần trước đó, Huỳnh Anh có trở về thăm gia đình và đón sinh nhật muộn với người thân. Do đó, khi Quang Hải cùng Hà Nội FC thi đấu với Viettel FC ở chung kết Cúp Quốc gia 2020, cô nàng đã không thể có mặt để cổ vũ bạn trai.

Tuy nhiên, nàng hotgirl vẫn gửi lời động viên ngọt ngào tới Quang Hải rằng: "Nhớ và yêu anh". Sau đó, tiền vệ sinh năm 1997 đã là người ấn tỷ số 2-1 vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, mang về cúp vô địch cho đội nhà.

Đưa bạn trai về ra mắt

Sau khi hoàn thành trận đấu, Quang Hải đã tức tốc bay vào Nha Trang để gặp Huỳnh Anh. Sau khi đón bạn trai, nàng WAGs đã đưa chàng tiền vệ đi ăn cùng người thân. Có thể thấy, Huỳnh anh đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn với nhiều hải sản nổi tiếng ở quê nhà để tẩm bổ cho bạn trai sau những ngày tập luyện và thi đấu vất vả.



Vài ngày trước đó, Huỳnh Anh cũng gây chú ý khi lần đầu khoe nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của mẹ ruột trên mạng xã hội Vài ngày trước đó, Huỳnh Anh cũng gây chú ý khi lần đầu khoe nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của mẹ ruột trên mạng xã hội



Huỳnh Anh và Quang Hải công khai hẹn hò vào tháng 5/2020. Từ đó, cặp đôi đã vướng phải không ít sóng gió, ồn ào, nhiều lần dính nghi vấn hợp tan. Tuy nhiên, sau tất cả đôi bạn trẻ vẫn vững vàng ở bên nhau, dường như chẳng mấy chốc sẽ tính đến chuyện về chung một nhà.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ