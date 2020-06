Xuất hiện trên sân Gò Đậu, Huỳnh Anh ngầm bắn đi thông báo vẫn bên Quang Hải dù sóng gió bủa vây?

Sau 5 lượt trận, CLB Hà Nội mới được 7 điểm, đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu khá chậm chạp của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ở mùa giải gần đây. Ở trận đấu tại vòng 5 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội bất ngờ để thua 0 – 1 trước Sông Lam Nghệ An.



Trong trận đấu chiều nay, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tung Quang Hải vào sân mặc dù CLB này đang gặp áp lực lớn từ sau “scandal” bị hack facebook, lộ một loạt tin nhắn nhạy cảm của nam cầu thủ.

Theo thông tin trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã quyết định điền tên Quang Hải vào danh sách đội hình xuất phát. Đây là cơ hội để cho thấy nam cầu thủ mạnh mẽ vượt qua áp lực bủa vây xung quanh lùm xùm đời tư.

Huỳnh Anh có mặt trên sân cổ vũ Quang Hải và đồng đội

Thay vào đó, chiều nay Huỳnh Anh có hành động khiến nhiều người bất ngờ, đã có mặt tại sân Gò Đậu để cổ vũ bạn trai. Huỳnh Anh cũng tỏ ra khá bình thường khi có mặt trên khán đài. Cô nàng vẫn cười nói với một người chị thân thiết ngoài đời của Quang Hải.

Tại Gala trao thưởng danh hiệu Quả bóng vàng 2019 tại TP Hồ Chí Minh, Quang Hải đã xuất hiện bảnh bao bên cạnh Huỳnh Anh. Sau sự cố anh bị hack facebook, Huỳnh Anh đã bỏ trạng thái “hẹn hò” với Quang Hải.

Quang Hải gặp chấn thương

Quang Hải đã quyết liệt thể hiện mình trong trận đấu này. Bằng chứng là việc anh đã đổ máu sau pha va chạm với cầu thủ đội nhà. Mặc dù đầu đau nhuwg Quang Hải không ngại trong những pha va chạm tranh bóng quyết liệt.

Khi Hà Nội Dù vậy khi Hà Nội được hưởng quả 11m, Quang Hải đã không xin được thực hiện. Người giúp đội bóng thủ đô mở tỷ số là Rimario.

Bạn gái Quang Hải sung sướng trước chiến thắng của CLB Hà Nội. Nguồn: VietNamNet