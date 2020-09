Bí quyết của Hwang Jung Eum rửa mặt từ 5 - 6 lần mỗi ngày nhưng làn da vẫn sáng mịn, căng bóng

Ngày 3/9 vừa qua, các fan hâm mộ không khỏi bất ngờ trước tin "mỹ nhân She Was Pretty" - Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn chồng đại gia sau 4 năm chung sống.

Dù không sở hữu nhan sắc quá nổi bật nhưng Hwang Jung Eum để lại dấu ấn trong lòng các fan nhờ lối diễn xuất tự nhiên trong hàng loạt bộ phim: gia đình là số 1, She Was Pretty hay mới nhất là dự án Mystic Pop-up Bar (tạm dịch: Quán Rượu Di Động Bí Ẩn).



Năm nay đã 35 tuổi và trải qua một lần sinh nở làn da căng bóng của nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người phải dành lời khen ngợi. Khám phá bí quyết làm sạch và chăm sóc da của Hwang Jung Eum.

1. Rửa mặt từ 5 - 6 lần mỗi ngày



Nếu các chuyên gia da liễn khuyến cáo chị em chỉ nên Nếu các chuyên gia da liễn khuyến cáo chị em chỉ nên rửa mặt 1-2 lần/ngày thì Jung Eum từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng cô phải rửa mặt 5 - 6 lần/ngày. Vì tính chất công việc thường xuyên phải trang điểm và sau mỗi lần như vậy cô phải làm sạch da mặt. Nếu để lớp make up đọng lại trên da quá lâu sẽ làm bí bách da, dễ nảy sinh mụn.



Tuy nhiên, bí quyết của Jung Eum để rửa mặt nhiều nhưng không làm khô da đó là sử dụng lớp dầu dưỡng da mặt. Sau mỗi lần làm sạch da mặt, lớp dầu này sẽ cấp ẩm cho da, tránh cho làn da bị hút hết độ ẩm do trang điểm trong nhiều giờ.



2. Tẩy tế bào chết thường xuyên



Có một điều các fan dễ dàng nhận ra là làn da của Jung Eum gần như không bị mụn. Nữ diễn viên tiết lộ bí quyết trong chương trình Entertainment Weekly của đài KBS World, đó là nhờ chăm tẩy tế bào chết.



Rửa mặt bằng các sản phẩm mỹ phẩm thôi là chưa đủ, bạn còn cần tẩy tế bào chết 1-2 lần/tuần. Biện pháp này giúp loại bỏ hoàn toàn lớp da chết, giúp thông thoáng lỗ chân lông để da hấp thụ tốt nhất các dưỡng chất từ sản phẩm skincare.



3. Cấp ẩm cho da



Vì rửa mặt thường xuyên nên việc dưỡng ẩm là vô cùng quan trọng. Hwang Jung Eum tiết lộ cô thường sử dụng sản phẩm tinh dầu organic olive hoặc argan cấp ẩm sâu cho da, ngăn mất nước và còn làm se khít lỗ chân lông. Sau mỗi lần rửa mặt, diễn viên họ Hwang cần vài giọt tinh dầu rồi massage thẩm thấu vào da trước khi dùng kem chống nắng.



Ngoài ra, buổi tối nữ diễn viên chăm chỉ đắp mặt nạ. Trong chương trình BNT News, cô tiết lộ thường xuyên sử dụng loại mặt nạ dưỡng ẩm hoặc đáp trực tiếp trái cây, rau củ. "Bà chủ quán nhậu Wol Joo" nói đắp mặt nạ là thời gian để cô thư giãn bản thân.



4. Chế độ ăn uống nhiều rau xanh



Theo dõi trên mạng Theo dõi trên mạng xã hội cũng có thể thấy nữ diễn viên chăm chỉ update những bữa ăn nhiều rau xanh và trái cây. Nữ diễn viên ý thức được việc không chỉ dưỡng da từ bên ngoài mà còn là từ bên trong. Chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây giúp bổ sung chất xơ, nhiều vitamin A, E, C là các thành phần chống oxy hóa , ngăn ngừa lão hóa sớm trên da.



5. Ngủ đủ giấc và nghĩ tích cực



Trong chương trình Name List, Jung Eum từng tiết lộ rằng một trong số những bí quyết dưỡng da của cô là suy nghĩ tích cực. Nghe có vẻ không liên quan nhưng Jung Eum học cách làm quen và mỉm cười trước mọi thử thách cũng như áp lực công việc. Khi tâm trạng thoải mái sẽ ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm và đẩy lùi rối loạn nội tiết, gây hại da từ bên trong.



Nữ diễn viên còn rất chú ý ngủ đủ giấc vừa gián tiếp cho tinh thần thoải mái còn trực tiếp dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong. Người ngủ đủ giấc sẽ không bị quầng thâm và tàn nhang ghé thăm.



Theo Hà Ly/SKCĐ