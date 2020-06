Cụ ông 70 tuổi quyết chấm dứt cuộc hôn nhân 45 năm với vợ vì... những con mèo hoang

Quyết định này được HĐXX đưa ra hôm 21/5. Nhưng mãi đến hôm nay, báo chí Singapore mới đưa tin. Khi tin tức này được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều người đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân và ngạc nhiên với lý do ly hôn.

Theo đơn ly hôn, ông chồng 70 tuổi nói rằng, người vợ 67 tuổi của mình bị “ám ảnh với loài mèo” từ năm 1997. Khi đó bà nói rằng đã mơ thấy người mẹ quá cố báo mộng. Trong giấc mơ người mẹ nói rằng, phải đối xử tử tế với loài mèo. Từ đó, bà tin rằng, việc chăm sóc mèo là cách duy nhất để được lên thiên đường. Cũng kể từ đó, bà bắt đầu thu nhận những chú mèo lạc ở ngoài đường về nuôi.

Những con mèo đã tự tiện đi lại trong nhà, không được huấn luyện đi vệ sinh đúng chỗ, chúng vệ sinh bừa bãi. “Mùi hôi thôi từ phân và nước tiểu của mèo bốc lên khắp nhà khiến hàng xóm phàn nàn trong nhiều ngày. Cảnh sát cũng đã đến cảnh báo nhưng người vợ phớt lờ và không ngừng gia tăng số mèo trong nhà”, thẩm phán nói.

Những con mèo hoang đã khiến cuộc hôn nhân 45 năm "đổ bể"

Người chồng không thể nào ngủ được trên giường vì bị mèo làm bẩn, ông buộc phải giải thảm trên sàn nhà để ngủ suốt nhiều năm. Thậm chí, mùi phân mèo cũng khiến ông “phát điên” và vô cùng khó chịu.

Hồi năm 2003, người chồng cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng được nữa nên đã gọi điện báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát nói rằng, đây là vấn đề gia đình và họ không thể can thiệp được. Từ đó, người chồng tránh mặt vợ nhiều nhất có thể.

Đến năm 2004, ông nghỉ hưu và có gửi một khoản tiết kiện chung cho cả hai vợ chồng. Đến năm 2006, ông quyết định bỏ ra ngoài ở vì không thể chịu được việc mèo tiểu lên người trong lúc đang ngủ.

Thẩm phán nói rằng, họ đã xem xét đến khả năng hòa giải nhưng không thành công do thái độ không thỏa hiệp của các bên. Người chồng khăng khăng chấm dứt hôn nhân, nhưng người vợ thì phản đối kịch liệt.

Sau cùng, xét thấy vợ chồng đã ly thân khoảng 15 năm nên thẩm phán cùng hội đồng xét xử thuận tình ly hôn cho họ.

