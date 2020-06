Hy hữu người chết trong một vụ án mạng chấn động trở sau khi nghi phạm bị xử tử

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận nên cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng nghi là hung thủ gây án. Và rồi cơ quan công tố cũng nhanh chóng đưa ra phán quyết xử tử hình đối tượng này ngay sau đó vài tháng.

Sự việc sẽ trở nên bình thường và nhanh chóng ngủ yên trong hồ sơ ngành tư pháp Trung Quốc nếu cảnh sát bắt giữ và xử đúng người, đúng tội. Thế nhưng 3 năm sau, người được cho là nạn nhân trong vụ án bất ngờ quay trở lại.

Người dân nghi ngờ cảnh sát đã "dàn dựng" khiến Đằng Hưng Thiện phải nhận tội oan

Cảnh sát cung cấp cho gia đình báo có người mất tích đặc điểm nhận dạng của thi thể mới được phát hiện và chị của Thạch Tiểu Vinh nói chắc như đinh đóng cột rằng, nạn nhân chính là em gái minh. Cơ quan điều tra cũng theo lời khẳng định đó mà kết luận nạn nhân là Thạch Tiểu Vinh. Cảnh sát địa phương chuyển từ xác minh danh tính nạn nhân sang truy bắt hung thủ gây án.

Qua việc tìm hiểu các mối quan hệ, công việc của nạn nhân, cảnh sát phát hiện: Trước khi mất tích, Thạch Tiểu Vinh làm nhân viên khách sạn, có mối quan hệ rộng và phức tạp. Đúng thời điểm này, bên pháp y có báo cáo khám nghiệm và cho rằng, hung thủ là một bác sĩ hoặc một người bán thịt vì vết cắt trên thi thể rất gọn gàng và điêu luyện.

Sau quá trình sàng lọc nghi phạm, cảnh sát xác định kẻ đáng nghi nhất là Đằng Hưng Thiện. Đối tượng là không chỉ là người bán thịt mà còn là người có quan hệ tình cảm với Thạch Tiểu Vinh.

Ngày 6/12/1987, Đằng Hưng Thiện bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giết người.Ban đầu, Đằng Hưng Thiện cho rằng mình không giết người nhưng không hiểu sau mấy tháng bị bắt giam, chàng trai họ Đằng lại thừa nhận toàn bộ tội lỗi.

Cho đến nay, Tiểu Vinh vẫn vô cùng ân hận về vụ mất tích của mình khiến 1 người chết oan

Theo đó, trong thời gian quan hệ tình cảm với Thạch Tiểu Vinh thì Đằng phát hiện mình bị mất tiền. Sau một thời gian theo dõi, Đằng phát hiện và bắt quả tang cô Thạch đã lấy trộm tiền nên cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc nóng giận, Đằng đã ra tay sát hại bạn gái rồi phân xác phi tang.

Khi bản kết quả điều tra cuối cùng được công bố, nhiều người dân địa phương đã phản ứng khá dữ dội. Người ta cho rằng, có thể cảnh sát đã “giở chút thủ đoạn” bắt Đằng Hưng Thịnh phải nhận tội Giết người.

Ngày 28/1/1988, Đằng bị đưa ra pháp trường và hành quyết. Khi đó Đằng đã tuyên bố: “Tôi không giết người, tôi bị oan!”. Câu nói đầy ám ảnh của người tử tù bị chìm nghỉm bởi tiếng súng rền vang. Cuộc đời chàng trai thôn quê được nhận xét là hiền lành, lương thiện kết thúc tại đây.

Sau những phải ứng dữ dội từ dư luận, vụ án của Đằng dần dần bị chìm vào quên lãng và bị đè bởi nhiều vụ án chấn động khác. Song đến năm 1994, người chủ khác sạn nơi Thạch làm việc đã đến Ma Dương bàn chuyện làm ăn nên tiện đường vào nhà Thạch thắp hương cho cô gái xấu số. Đến nơi, người này vô cùng ngạc nhiên khi nghe chú của Thạch nói rằng cô vẫn còn sống. “Sao có thể như vậy? Trước kia vì chuyện này mà đã có người bị xử tử đó”, ông chủ khác sạn tức giận.

Sự thật được lật tẩy, thì ra năm đó Thạch Tiểu Vinh mất tích không phải do bị sát hại mà là bị một tên buôn người bán đến Sơn Đông gả cho một người nông dân tên Triệu Hạo Hữu. Đến năm 1992 sinh được 2 người và liên lạc được với gia đình ở Hồ Nam.

Thạch Tiểu Vinh khẳng định không hề quen biết với người tên Đằng Hưng Thiện. Lại càng không tồn tại mối quan hệ nam nữ và trộm tiền của người này. Nghe xong câu chuyện của Đằng Hưng Thiện, Tiểu Vinh vô cùng kinh hãi, cô không ngờ việc mình mất tích lại khiến 1 người bị chết oan.

Đến ngày 18/1/2016, TAND tỉnh Hồ Nam đưa vụ án của Đằng Hưng Thiện ra xét xử lại và tuyên bố Đằng Hưng Thiện bị oan sai. Đến thời điểm năm 2016, Đằng Hưng Thiện đã bị xử tử tròn 17 năm. Đến tận bây giờ, danh tính của nữ nạn nhân trong vụ án này vẫn không được tìm ra và hung thủ là ai vẫn mãi mãi là một bí mật? Chỉ có nỗi đau của gia đình Đằng vẫn còn mãi.

