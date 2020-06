Hy hữu người đàn ông Ấn Độ “bỏ quên” sạc điện thoại bên trong bàng quang

Bác sĩ này cho biết, hôm đó ông tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bệnh nhân tiết lộ rằng mình đã nuốt phải một sợi tai nghe của điện thoại di động.

Bác sĩ đưa bệnh nhân đi chụp X quang. Kết quả bước đầu xác định có một thứ gì đó nằm ở bên trong ổ bụng. Ngay sau khi hội chẩn nhanh các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi. Thế nhưng cuộc phẫu thuật không cho kết quả gì hết bởi bên trong hệ tiêu hóa không có gì cả,.



Các bác sĩ sau đó chụp X quang thêm một lần nữa và xác định bên trong cơ thể bệnh nhân là một đoạn cáp sạc điện thoại di động chứ không phải là tai nghe như lời bệnh nhân nói khi vào viện.

Sợi dây sạc mắc trong bàng quang người đàn ông Ấn Độ

Theo các bác sĩ, sợi dây cáp có thể đã được vào cơ thể thông qua đường niệu đạo dương vậy. Nhưng có thể do xấu hổi nên bệnh nhân đã không miêu tả chi tiết cho các bác sĩ biết. Bệnh nhân thậm chí đã nói dối khiến các bác sĩ phải tốn công lục tìm trong dạ dày của anh ta.

Bác sĩ Walliul Islam cũng khẳng định, bệnh nhân không hề có vấn đề về thần kinh. Theo bác sĩ, việc luồn các vật dụng vào đường niệu đạo được xem là thói quen tình dục của một số người nhằm đạt được khoái cảm. Song trường hợp luồn sạc điện thoại vào của nam bệnh nhân này là quá hy hữu.

