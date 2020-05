Hy hữu, xe Hyundai i10 đậu ngoài đường bị trộm kê gạch, `vặt` sạch 4 bánh

Vụ trộm cắp tài sản này xảy ra ở phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An ). Kẻ gian đã tháo, lấy đi 4 bánh của chiếc xe Hyundai i10.

Theo chủ xe, đêm ngày 25/5, khi đi xe về thì đậu ở ngoài đường thuộc phường Quán Bàu. Sau đó khóa cửa xe và đi về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau ra kiểm tra xe thì tá hỏa phát hiện bị mất toàn bộ 4 bánh xe.

Theo hình ảnh chủ xe chụp lại, kẻ gian đã lấy gạch kê để nâng bánh xe lên khỏi mặt đất trước khi dùng dụng cụ tháo bánh. Sau khi phát hiện sự việc và chụp ảnh hiện trường, người chủ đã đến Công an TP Vinh trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã vào cuộc điều tra . Hiện đơn vị đang trích xuất camera an ninh khu vực đó và lấy lời khai người dân sống xung quanh để khoanh vùng nghi phạm.

Đây không phải lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện tình trạng trộm cắp như vậy. Trước đó hồi năm 2018, tại Hà Nội cũng xảy ra một loạt vụ trộm cắp bánh xe ô tô con.

Chiếc xe bị trộm 4 bánh

Đơn cử, chỉ sau 1 đêm, hai chiếc Kia Morning giống phiên bản ở cùng phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cùng bị mất bánh sau một đêm, mỗi chiếc chỉ mất một cặp đang gây xôn xao.

Lùi về trước nữa, tháng 6/2014, tại khu vực dưới chân toà chung cư I9 (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), một xe KIA Morning BKS 30Z-9351 cũng bị kê gạch dưới gầm, kẻ gian đã lấy hết bốn bánh. Dưới đất, nhiều bu-lông, đai ốc vứt lăn lóc trong gầm xe.

Để phòng ngừa tội phạm trộm lốp ô tô, các chủ xe cần gửi ở nơi có người trông giữ cẩn thận. Trường hợp không có điều kiện gửi, thì cần có những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa kẻ trộm như khoá bánh xe, để sát vào tường,...

Còn theo các chuyên gia, cách đơn giản nhất để gây khó dễ cho kẻ trộm là nên thay thế 1 trong 4 con ốc ở mỗi bánh bằng con ốc khác có kích thước lớn hơn. Bởi thông thường, để gọn nhẹ và tiện tẩu thoát, bọn trộm chỉ mang một loại cờ lê để tháo bánh, vì vậy chúng sẽ chỉ chọn 1 hoặc 2 loại xe cố định. Bằng việc thay ốc lớn hơn, bạn sẽ khiến bọn chúng gặp khó khăn khi có ý định trộm bánh xe.

Cách thứ 2, bạn hãy mua một bộ ốc khóa bánh, bộ ốc này được chế tạo với các rãnh rất đặc biệt, mà chỉ có thể được mở bằng cờ lê của nhà sản xuất. Tuy nhiên, cách này hơi tốn kém một chút bởi giá thành cho cả bộ 4 bánh xe là khá đắt. Mặc dù vậy, nếu so với giá trị của 4 bánh xe khi bị mất trộm thì có thể thấy, đây là thứ bạn cần trang bị cho xe.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể con gái bị sát hại, cướp của ngay tại nhà