Hyun Bin và Son Ye Jin từng tiết lộ hình mẫu lý tưởng – Liệu có trùng với 'nửa kia’ hiện tại không?

Có thể thấy rõ “phản ứng hóa học” của Hyun Bin và Son Ye Jin trong bộ phim "Crash Landing On You" (Hạ cánh nơi anh), vì vậy người hâm mộ dường như không ngạc nhiên khi tin hẹn hò của họ bị “khui” ra. Nhìn vào những cuộc phỏng vấn cũ, rõ ràng họ đều chia sẻ về hình mẫu lý tưởng rất giống với đối phương ở hiện tại.

Hyun Bin và Son Ye Jin hẹn hò sau khi bộ phim "Hạ cánh nơi anh" khép lại (Ảnh: tvN)

Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng của mình trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Hyun Bin tiết lộ rằng anh ấy đang tìm kiếm một người phụ nữ có thể thấu hiểu và đồng cảm với công việc của anh ấy. Là một diễn viên hạng A với lịch trình vô cùng bận rộn, nên sẽ khó tránh khỏi những bất đồng trong mối quan hệ. Bằng chứng là những mối tình trước đó của Hyun Bin với Song Hye Kyo hay Kang Sora đều tan vỡ vì lý do quá bận rộn.

“Tôi thích một người phụ nữ rất hiểu chuyện. Bởi vì lĩnh vực tôi đang làm việc, thật khó để tìm một người có thể thực sự hiểu mọi thứ”, Hyun Bin chia sẻ.

Cả hai cùng là Ngôi Sao hạng A danh giá (Ảnh: CJ Entertainment)

Là một người cũng hoạt động trong ngành giải trí, Son Ye Jin có lẽ sẽ có thể hiểu và đồng cảm với công việc của Hyun Bin và chia sẻ được những khó khăn anh gặp phải.

Son Ye Jin là mẫu người lý tưởng của nhiều nam giới Hàn Quốc. Cô là "tình đầu quốc dân" của thế hệ 8X

Trong khi đó, Son Ye Jin từng đề cập đến việc cô bị thu hút bởi mẫu đàn ông giống bố của cô ấy. “ Tôi bị thu hút bởi những người đàn ông giống bố tôi ”, Son Ye Jin chia sẻ.

Son Ye Jin từng chia sẻ về mẫu người mình hướng đến sẽ giống bố mình. Và điều đặc biệt được cộng đồng mạng chỉ ra, Hyun Bin cũng sở hữu ngoại hình tương đồng với bố Ye Jin

Giống như bố của Son Ye Jin, Hyun Bin sở hữu gương mặt góc cạnh và vóc dáng cao ráo.

Hình mẫu lý tưởng của Hyun Bin là một người phụ nữ đồng cảm được với công việc và Son Ye Jin có lẽ sẽ làm được điều đó. Mặt khác, hình mẫu lý tưởng của Son Ye Jin là một người đàn ông giống bố cô ấy và Hyun Bin là người mà người hâm mộ đồng ý rằng có nét giống bố Ye Jin một cách nổi bật. Vậy nên không có gì lạ khi cả hai bị thu hút bởi nhau.

Son Ye Jin và Hyun Bin chính thức xác nhận tin hẹn hò sau gần một năm bộ phim “Hạ cánh nơi anh” được phát sóng. Trái ngược với những cặp đôi khác, Hyun Bin và Son Ye Jin được người hâm mộ tích cực “chèo thuyền” bởi vì họ quá đẹp đôi. Cả hai đã hẹn hò sau khi bộ phim đóng máy một thời gian để có thể thoát khỏi cảm xúc từ vai diễn và đến với nhau bằng tình cảm ngoài màn ảnh.

"Crash Landing On You" (Hạ cánh nơi anh) là một trong những drama thành công nhất của nền giải trí Hàn Quốc trong năm 2020. Phim kể về mối tình lãng mạn nhưng không kém phần trái ngang của đại úy Triều Tiên Ri Jeong Hyuk (Hyun Bin thủ vai) và tài phiệt Hàn Quốc Yoon Seri (do Son Ye Jin thủ vai). Trong một buổi thử dù Seri đã không may lạc sang địa phận biên giới của Triều Tiên do lốc xoáy. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, Seri đã được đại ý Ri hết lòng giúp đỡ, dần dần giữa họ đã nảy sinh tình cảm. Phim dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc và mang tới những thông điệp nhân văn.