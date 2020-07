HyunA bất chấp thiếu vải khoe thân hình nóng bỏng trên Instagram

HyunA là một trong những nữ idol sở hữu phong cách sexy nhất nhì Kbiz. Ngay từ khi còn là thành viên của nhóm nhạc 4MINUTE, HyunA đã vượt trội hơn hẳn so với các thành viên khác bởi khả năng vũ đạo và rap cực đỉnh kết hợp với thân hình nóng bỏng của mình.

Dù nhiều lần nhận về những chỉ trích cho ăn mặc "thiếu vải" và "hớ hênh" trong những show diễn và MV ca nhạc, HyunA vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên vì những khoảnh khắc khoe đường cong cơ thể của mình.

Những khoảnh khắc "khó đỡ" của bom sex HyunA.

Kể từ khi dính phải lùm xùm với công ty quản lý và chính thức công khai mối quan hệ với nam rapper E'dawn, Hyuna đã hạn chế hoạt động ca hát và thường xuyên xuất hiện với hình ảnh vui vẻ hạnh phúc chứ không còn "phản cảm" như trước.

Thế nhưng đẳng cấp của nữ thần sexy 10 năm vẫn là vô địch khi mới đây HyunA đã chia sẻ những bức hình cô chỉ mặc mỗi... nội y lên trên Instagram. Cô nàng chụp một chuỗi ảnh với nội y đen, trắng và còn quay cả video để chiêu đãi fan với những hình ảnh gợi cảm.

Thế nhưng thay vì nhận về một rổ gạch đá, fan không khỏi xuýt xoa trước những đường cong nóng bỏng của cô nàng và có lời khen về việc HyunA trông rất khỏe mạnh, có da có thịt chứ không gầy đét theo tiêu chuẩn idol Hàn.

Phản ứng của fan vô cùng tích cực: "HyunA đã tập thể dục như thế nào để giữ vóc dáng vậy?", "Tôi thực sự ghen tị với HyunA vì dường như cô ấy có mọi thứ", "Bảo sao Dawn yêu cô ấy như vậy", "Làm thế nào để cô ấy giữ được đường cong của mình và có được cơ bụng cùng một lúc?", "HyunA thật là đẹp quá đi",...

Vấn đề nữ idol luôn phải ép cân căng thẳng và có một chế độ ăn uống vô cùng khoa học với khẩu phần ít đến thảm thương đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Áp lực luôn phải trông thật gầy và có vòng eo không tưởng khiến nữ idol rất căng thẳng trong cuộc sống. Thấy được HyunA vẫn ăn uống đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh, có da có thịt và vẫn giữ được những đường cong gợi cảm khiến fan không khỏi "ấm lòng".

Nữ ca sĩ khoe thân hình khỏe mạnh và những đường cong cơ thể rất gợi cảm.

Không cần nổi cơ bụng "rần rần" hay vòng eo con kiến, HyunA đẹp khỏe mạnh theo một cách rất riêng và điều này nên được phổ cập trong giới showbiz Hàn khắc nghiệt.

HyunA hiện vẫn đang cập nhật về cuộc sống của mình rất chi tiết trên Instagram cá nhân và kênh Youtube riêng của cô.

Cuộc sống hiện tại rất viên mãn của HyunA và bạn trai.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ