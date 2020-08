HyunA hào hứng lên truyền hình khoe nhẹ "chưa bao giờ phải make up khi đi chơi cùng Dawn"

Vào ngày 26 tháng 8, HyunA được lựa chọn làm khách mời trên chương trình 'Radio Star' của đài MBC , nơi cô ấy nói về cách mà cá nhân mình đã đối mặt với chứng Trầm cảm và rối loạn hoảng sợ. Ngoài câu chuyện về cách hàn gắn tâm hồn của mình, nữ ca sĩ gợi cảm nhất nhì Kpop còn bày tỏ tình cảm bất diệt dành cho bạn trai Dawn, người mà cô không ngừng nhắc đến trong suốt chương trình.

Như một sự thật thú vị, HyunA tiết lộ rằng cô ấy không bao giờ trang điểm trước Dawn. Đây là điều khiến cả chương trình phải ngạc nhiên bởi con gái Hàn Quốc rât xem trọng ngoại hình và trong một mối quan hệ phải tới bước chín muồi thì cô gái mới hoàn toàn thoải mái trước mặt bạn trai. HyunA cũng thông báo rằng gần đây cô đã chuyển đến một ngôi nhà mới nằm gần nhà của Dawn hơn, chỉ cách đó 3 phút đi bộ!

HyunA xuất hiện trong chương trình Radio Star.

"Chất lượng cuộc sống của tôi đã tăng lên kể từ khi tôi chuyển đến gần Dawn," HyunA nói. Những người dẫn chương trình đã đồng ý rằng câu chuyện tình yêu của HyunA đã bắt đầu rất tốt đẹp và mong rằng cũng sẽ kết thúc hoàn mỹ với Dawn - "một câu chuyện tình yêu mãnh liệt", theo Kim Gu Ra.

Chuyện tình của HyunA và Dawn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Từng bị công ty chủ quản Cube Entertainment hắt hủi và nhận về nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ trong quá khứ, hiện tại, HyunA và E’Dawn vẫn ở bên nhau rất hạnh phúc như những ngày đầu tiên. Sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra hồi tháng 8/2018, cặp đôi nghệ sĩ thần tượng đã quyết định thừa nhận chuyện tình cảm với công chúng thay vì thêu dệt lên những lời nói dối. Trước sự kiên quyết trên, cả hai đã bị buộc phải rời khỏi Cube Entertainment.

Trước giờ hiếm có diễn viên hay ca sĩ xứ sở kim chi công khai hẹn hò vì việc yêu một người cũng có thể trở thành scandal hủy hoại sự nghiệp. Do đó, tuy không nói ra nhưng công chúng cũng không khỏi thầm thán phục sự dũng cảm của cả hai. Giờ đây, họ xuất hiện trước công chúng, báo giới với tư cách là đôi tình nhân cùng hoạt động nghệ thuật và luôn sẵn lòng ủng hộ đối phương.

Cả hai đã lựa chọn hạnh phúc thay vì bị "ép duyên" như nhiều nghệ sĩ Hàn khác.

HyunA và Dawn là cặp đôi truyền cảm hứng bậc nhất Kpop khi sẵn sàng sát cánh bên nhau đối mặt với mọi búa rìu dư luận và thành quả là mối tình hạnh phúc của họ đã lan tỏa thông điệp tích cực về làng giải trí Hàn Quốc vốn được biết tới là vô cùng tàn nhẫn và khắt khe.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ