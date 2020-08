Người dùng Internet 'tiếc đứt ruột' khi biết Internet Explorer sẽ bị Microsoft 'khai tử' vào năm sau

Internet Explorer vừa đó sinh nhật tuổi 25 song lại có thông tin nó sẽ bị Microsoft "xóa sổ" vào năm sau. Tin tức này được ông chủ của Microsoft chia sẻ trên blog chính thức của mình. Bên cạnh đó, ứng dụng trên nền web của Microsoft Teams cũng sẽ không hỗ trợ cho phiên bản Microsoft Explorer 11 nữa kể từ ngày 30/11/2020.

Internet Explorer sắp bị Microsoft "xóa sổ"

Đến mùa hè năm sau, các ứng dụng dịch vụ còn lại của Microsoft cũng sẽ dừng kết nối với trình duyệt Internet Explorer. Chia sẻ về điều này, Microsoft cho rằng người dùng các phiên bản Internet Explorer sẽ phải đón nhận những trải nghiệm cấp thấp trừ các trường hợp website được phát triển dành riêng cho Microsoft Explorer. Thực tế, Internet Explorer bị đem ra "khai tử" là điều mà giới công nghệ đã nhìn ra từ trước, nhất là sau khi Microsoft ra mắt trình duyệt Edge từ 5 năm trước.

Internet Explorer bị đem ra "khai tử" là chuyện sớm muộn

Vào năm 2015, hãng công nghệ Microsoft cho biết sẽ bỏ thương hiệu Internet Explorer và thay vào đó là trình duyệt Edge. Vốn ban đầu Microsoft cũng dự định sẽ duy trì cả 2 trình duyệt này và sẽ đổi tên của Microsoft Explorer.

Microsoft sẽ bỏ thương hiệu Internet Explorer và thay vào đó là trình duyệt Edge

“Người dùng đã sử dụng Microsoft Explorer (IE 11) kể từ năm 2013 khi môi trường trực tuyến ít phức tạp hơn thời điểm hiện tại rất nhiều,” Microsoft nói. “Kể từ thời điểm đó, các tiêu chuẩn web mở và các trình duyệt mới hơn, ví dụ như Microsoft Edge, đã mang đến những trải nghiệm trực tuyến sáng tạo và tốt hơn rất nhiều.”

Trình duyệt Internet Explorer là một trong những trình duyệt được nhiều người dùng nhất vào những năm đầu thế kỷ 21

Trình duyệt Internet Explorer ban đầu có tên Windows Internet Explorer, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1995. Nó từng là một trong những trình duyệt web được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, khoảng thời gian từ 2002 - 2003 là thời kỳ đỉnh cao của Microsoft Explorer khi nó nắm giữ tới 95% thị phần.

Mặc dù vậy, đến tháng 5/2012 Internet Explorer đã bị Chrome của Google vượt mặt và trở thành trình duyệt được dùng nhiều nhất trên thế giới.

Your browser does not support HTML5 video.

Microsoft từng bước "khai tử" Internet Explorer

Theo Phương Hoa/SKCĐ