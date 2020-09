Checkra1n thông báo đã cho ra mắt công cụ có thể `bẻ khóa` được iOS 14 của Apple

Người đứng sau bản jailbreak iOS 14 lần này là nhóm Checkra1n, mới đây trên trang Twitter họ đã đăng tải một bài viết cho biết đã ra mắt phiên bản 0.11.0 với khả năng hỗ trợ bẻ khoá iOS 14. Tuy nhiên công cụ này mới chỉ khả dụng trên một số lượng giới hạn các thiết bị chứ không phải chiếc iPhone nào cũng có.

Checkra1n thông báo trên Twitter

Dành cho những ai chưa biết thì Checkra1n là đội ngũ được thành lập bởi nhóm các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra lỗ hổng checkm8 từ năm ngoái. Lỗi này được phát hiện trên hầu hết các dòng Chip của Apple và mở đường cho việc Jailbrake thành công vĩnh viễn và không thể sửa được khiến hàng loạt thiết bị iOS bị ảnh hưởng. Hiện checkm8 được xem là lỗ hổng nghiêm trọng nhất trên các thiết bị iOS kể từ năm 2010.

Ảnh: The Verge

Trong thông báo mới nhất của mình, Checkra1n cho biết họ cần có thêm thời gian để có thể phát triển công cụ giảm thiểu tính bảo mật mới được Apple bổ sung trước khi có thể hỗ trợ jaibreak các thiết bị đang chạy iOS 14.

Ảnh: The Verge

Ở thời điểm hiện tại, Checkra1n cho hay, công cụ này mới chỉ thích hợp trên các thiết bị như: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPad (thế hệ 5), iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro (thế hệ 1), Apple TV 4 và 4K. Ở phiên bản cập nhật có thể sẽ hỗ trợ cả những thiết bị đời mới hơn như: iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.

Your browser does not support HTML5 video.

iOS 14

Theo Phương Hoa/SKCĐ