iOS 14 vừa ra mắt đã khiến người dùng iPhone "dở khóc dở cười" vì những lỗi khó đỡ

iOS 14 ra mắt là một trong những sự kiện được fan Táo mong chờ nhất mùa thu này bởi hứa hẹn về nhiều tính năng vượt bậc. Vậy nhưng một điều "dở khóc dở cười" đó là từ khóa "cách hạ iOS 14 xuống 13" lại lọt top tìm kiếm thịnh hành trên Google Trends vào chiều tối 17/9 và rạng sáng ngày 18. Đồng thời người dùng iPhone cũng liên tục đăng tải những pha bóc lỗi lia lịa trên mạng xã hội

Điều này có thể coi là chuyện xảy ra "như cơm bữa" bởi cứ mỗi lần Apple ra mắt bản cập nhật 'Big Update' mới, người dùng iOS ngay lập tức chia thành 2 làn sóng: Một là rất háo hức để cập nhật lên, và hai là "vô cùng thất vọng" sau khi tiến hành cập nhật.

Dưới đây là danh sách tổng hợp những lỗi của hệ điều hành iOS 14 được người dùng iPhone báo cáo.

Pin hao nhanh với tốc độ "tên lửa"

Một trong những điều khiến người dùng iPhone hối hận khi nâng cấp hệ điều hành là bởi mức độ hao pin đến chóng mặt. Trên các mạng xã hội đã xuất hiện không ít các bình luận không mấy tích cực về độ hao PIN của iOS 14. Người dùng chia sẻ như sau: "Không hiểu lí do vì sao chiếc iPhone 11 bản Pro được nạp 100% pin vào 7h nhưng đến 10h30 thì PIN chỉ còn 37%”; "iPhone 11 Pro Max để màn hình sáng 40%, không chạy app nhưng 15-20 giây sau đã thấy nóng",...

Người dùng chia sẻ trải nghiệm về mức độ hao pin

Nhiều người tỏ ra quan ngại rằng, iPhone 11 Pro Max khi cập nhật iOS 14 mới đã gây ra cho họ nhiều rắc rối về dung lượng PIN, máy nóng liên tục và xuống pin rất nhanh. Một số người khác cũng bình luận và chia sẻ thêm rằng, khi dùng iPhone XR đã cập nhật lên iOS 14 cũng gặp vấn đề tụt pin, phải tháo ốp điện thoại ra mới đỡ.

Gặp lỗi khi sử dụng các ứng dụng giải trí

Đã có người dùng iPhone gửi báo cáo về việc điện thoại của mình sau khi nâng cấp iOS 14 không thể viết được bình luận trên Youtube nữa và liên tục bị báo lỗi. Và một ứng dụng chơi game mang tên Liên Quân mobile cũng đã không cho phép người dùng đăng nhập trở lại, báo lỗi dù đã nhập đúng tên và mật khẩu.

Game Liên Quân bị lỗi

Lỗi widget

Sắp xếp Widget đang là tính năng gây bão khi nhiều người dùng Táo đã tự thiết cho mình được một giao diện cực hút mắt nhưng cũng xuất hiện những người dùng không được may mắn như vậy. Widget bị xáo trộn là lỗi thường gặp nhất mà người dùng iPhone đang gặp phải. Tuy nhiên đây là cải tiến mới chưa từng được ra mắt trước đó nên cũng khó tránh nổi những lỗi nhỏ.

Lỗi xáo trộn Widget

Logo táo... lệch

Cười ra nước mắt hơn cả là một tấm ảnh report cực chân thật về bản cập nhật iOS 14 đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội về chiếc logo huyền thoại quả táo của Apple đã... lệch hẳn sang một bên sau khi nâng cấp lên iOS 14.

Lỗi logo quả táo bị lệnh (Ảnh: nhóm Trùm trà đá)

Theo Thanh Thùy/SKCĐ