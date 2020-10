iPhone 12 chính thức mở bán trên toàn cầu, đây là cách chọn màu điện thoại hợp mệnh Fan Táo cần biết

Hôm nay 23/10, Apple sẽ mở bán hai sản phẩm iPhone 12 và iPhone 12 Pro trên toàn cầu. Trong đó Apple Store tại Australia là nơi đón ngày mới sớm nhất. Tại quốc gia này, các cửa hàng của Apple bỗng đìu hiu và thưa thớt hơn mọi năm. Cnet đưa tin, chỉ có vài chục người đến xếp hàng tại Apple Store ở Sydney. Lý do chỉ bởi năm nay dịch COVID-19 đang hoành hành.

Tại Singapore hôm nay các sản phẩm iPhone 12 lên kệ tại hai Apple Store ở các vị trí đắc địa. Tại Nhật, hình ảnh ghi nhận được của tài khoản @Aki_pic cho thấy giới báo chí đã có mặt tại Apple Store Fukuoka còn đông hơn cả người xếp hàng chờ mua.

Tuy nhiên tại Việt Nam mọi thứ lại rất im ắng. Được biết, năm nay các nhà phân phối thiết bị Apple uỷ quyền tại Việt Nam dự đoán iPhone 12 và iPhone 12 Pro phải tới đầu tháng 12 mới lên kệ ở Việt Nam. Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max dự kiến bán ra từ ngày 22/12. Trong hôm nay hoặc vài ngày tới sẽ có những đợt hàng nhỏ lẻ mang iPhone 12 và 12 Pro về Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, Apple giới thiệu 4 chiếc iPhone thế hệ mới gồm iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max vào 0h ngày 14/10 theo giờ Việt Nam. Và đến hôm nay những chiếc điện thoại này chính thức được mở bán trên toàn cầu. Vậy các iFan có nóng lòng muốn biết màu sắc nào hợp với mệnh của mình hay không?

Màu hợp với người mệnh Kim

Những người mệnh Kim nên sử dụng tông màu sáng và những sắc ánh kim vì trắng là màu sở hữu của bản mệnh. Ngoài ra, cũng có thể kết hợp với màu vàng. Vì thế những chiếc iPhone 12 Pro màu Silver là sự lựa chọn lý tưởng cho những người có bản mệnh này. Sở hữu được những chiếc điện thoại hợp mệnh sẽ giúp đem lại niềm vui, sự may mắn cho chủ nhân.

Màu hợp với người mệnh Mộc

Những người mệnh Mộc nên chọn điện thoại màu xanh nước biển, đen, tím, và phiên bản iPhone 12 màu xanh navy mới nhất năm nay sẽ là một gợi ý không tồi. Người mệnh Mộc cũng có thể sử dụng màu xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, da cam và cần tránh các màu kim như bạc, trắng, vàng ánh kim.





Màu hợp với người mệnh Thủy

Màu đen hoặc xanh dương là màu sắc của người mệnh Thủy. Những người thuộc mệnh Thủy nên chọn iPhone 12 màu black hoặc green để hợp mệnh, đem lại may mắn. Ngoài ra, người mệnh Thủy cũng có thể chọn iPhone 12 màu trắng.

Màu hợp với người mệnh Hỏa

Nếu bạn là người mệnh Hỏa thì màu sắc phù hợp với bạn chính là màu đỏ. Màu sắc này sẽ giúp đem lại may mắn và Sức Khỏe cho chủ nhân. Ngoài ra những người mệnh Hỏa cũng có thể chọn các màu thuộc hành Mộc như: xanh lá cây, xanh da trời.

Màu hợp với người mệnh Thổ

Chọn iPhone 12 cho người mệnh Thổ bạn nên chọn màu đỏ để được tương sinh, màu golf để được hòa hợp hoặc xanh navy để chế khắc được. Người mệnh Thổ kỵ nhất là màu xanh lá cây, vì đó là đá có màu của hành Mộc.

Đúng như những hình ảnh được quảng cáo trước đó, thiết kế của iPhone 12 trở lại với phong cách của iPhone 4 với các cạnh bo vuông. iPhone 12 mini/ iPhone 12 có hiệu năng, thiết kế và màu sắc giống hệt nhau chỉ khác nhau ở kích thước màn hình. Thiết bị có kích thước màn hình 6,1 inch, bằng với iPhone 11 nhưng mỏng hơn 11%, nhỏ hơn 15% và nhẹ hơn 16%. iPhone 12 được trang bị màn hình OLED với màu đen sâu và độ tương phản tốt, chip xử lý A14 Bionic.

iPhone 12

