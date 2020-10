iPhone 12 còn chưa lên kệ, dân mạng đã thích thú truyền tay nhau thông tin về mới nhất iPhone 13

Những thông tin mới nhất về điện thoại iPhone 13 và iPhone SE 3 vừa được nhà sáng lập Display Supply Chain Consultants (DSCC) - Ross Young chia sẻ lên trang Twitter. Theo đó những chi tiết này đến từ công ty của ông và Mizuho Securities.

Bản thân nhà sáng lập kiêm CEO Ross Young cũng thường xuyên tiết lộ thông tin chứng xác về những sản phẩm sắp ra mắt và tình hình kinh doanh của những tập đoàn công nghệ lớn.

Hình ảnh mà Ross đăng tải lên trang Twitter có kèm những thông tin về các mẫu iPhone 13 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó, kích thước chính xác của các tấm nền iPhone 13 đó là 5.42 inch và 6.06 inch. Hai phiên bản Pro lần lượt là 6.06 inch và 6.67 inch.

Thông tin về iPhone 13 được hé lộ dù iPhone 12 còn chưa ra mắt

Một điểm chung đó là sản phẩm này cùng dùng màn hình OLED nhưng được sản xuất bởi nhiều đối tác khác nhau. Trong đó tấm nền của dòng Pro Max và phiên bản nhỏ nhất sẽ do Samsung Display cung cấp. Còn LG Display sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tấm nền cho tất cả các phiên bản ngoại trừ dòng 6.67 inch. Đối tác cuối cùng sẽ sản xuất màn hình iPhone 13 tiêu chuẩn và 13 Pro đó là hàng BOE.

Theo Gizmochina đưa tin, iPhone 13 sẽ đi kèm với mẫu công nghệ Promotion tần số quét 120 Hz nhưng chỉ có mẫu Pro Max mới được trang bị LTPO tương tự như Galaxy Note20 Ultra.

Thông số về iPhone 13

Về hệ thống camera, các mẫu iPhone 13 được thiết kế camera kép, cảm biến chính 1,7 µm. Riêng phiên bản Pro được trang bị 3 camera với ống kính chính 1,9 µm và tích hợp chống rung SensorShift.

iPhone 13 cũng sẽ đi kèm với bảo mật Face ID. Ngoài ra ở mẫu Pro sẽ được hỗ trợ 5G mmWave. những phiên bản còn lại sẽ dùng 5G Sub-6.

Bên cạnh đó những thông số kỹ thuật của iPhoen SE 3 cũng được Ross Young tiết lộ. Theo ông, điện thoại này sẽ được phát hành vào mùa xuân năm 2022. Thiết bị này có màn hình LCD 6,06 inch do Sharp hoặc JDI cung cấp.

Phiên bản kế nhiệm iPhone SE 2020 sẽ có màn hình tràn viền nhưng vẫn giữ lại Touch ID

iPhone SE 3 có camera kép như iPhone 11, cảm biến chính 1,4 µm, hỗ trợ 5G Sub-6 tương tự iPhone 13 thường.

Điều thú vị ở chỗ chiếc iPhone SE này vẫn dùng Touch ID. Gizmochina dự đoán Apple sẽ đặt cảm biến vân tay ở hai bên hoặc trên đỉnh máy như iPad Air 2020. Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là chiếc iPhone đầu tiên có màn hình tràn viền nhưng không dùng notch.

iPad Air có khiến Touch ID trở lại trên iPhone 12?

Theo Phương Hoa/SKCĐ