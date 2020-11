iPhone 12 lỗi không nhận được tin nhắn từ Android, Apple 'hứa' sẽ khắc phục trong bản cập nhật tới

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Camera an ninh ghi lại toàn bộ cảnh thanh niên mang xăng đến cướp ngân hàng Tp Bank Sài Gòn

Đoạn clip gần 3 phút từ camera an ninh của chi nhánh ngân hàng TPBank, quận Bình Tân, TPHCM ghi lại toàn bộ vụ việc một thanh niên vào ngân hàng rồi tẩm xăng dọa đốt để cướp tiền.