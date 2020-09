iPhone 12 mua xách tay từ Singapore về Việt Nam có giá 'sương sương' trên 200 triệu đồng?

Theo thông tin được biết ngày 10/9 vừa qua Apple Store trên mặt nước đầu tiên tại Singapore đã được khai trương. Thông tin này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng iFan khi mua hàng xách tay về Việt Nam.

"Đáng ra năm nay tôi đã được đến đó. Nhưng vì COVID-19, có lẽ phải hẹn nơi này vào sang năm", Một khách hàng xếp hàng mua iPhone sớm tại Singapore chia sẻ.

Vì dịch COVID-19, việc mua iPhone 12 đã trở nên khó khăn hơn

Từ lâu Singapore đã trở thành địa chỉ quen thuộc mà giới buôn iPhone xách tay Việt Nam tìm kiếm. Với những người mới kinh doanh iPhone, đây là cơ hội kiếm tiền tốt, số khác coi đây là một chuyến du lịch kết hợp miễn phí. Tuy vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 năm nay đã khiến mọi thứ bị đảo lộn.

Theo đó, người mua iPhone sẽ phải mất ít nhất 21 ngày mới có thể mang iPhone 12 về Việt Nam. Bên cạnh đó, người muốn sang Singapore để mua iPhone phải chịu thêm khoản phí 189 SGD, tương đương 3,2 triệu đồng để xét nghiệm COVID-19.

Hàng trăm người xếp hàng trước cửa Apple Store Orchard năm 2019

"Như vậy có thể thấy tổng chi phí đi lại, máy bay, ăn ở, xét nghiệm, cách ly,... thì không biết phải xác tay bao nhiêu chiếc iPhone mới có lời" - một người có kinh nghiệm nhiều năm xếp hàng mua iPhone tại Singapore chia sẻ.

Với tình hình này, nhiều người bán nhận định iPhone 12 tại Việt Nam sẽ trở thành mặt hàng hiếm sau những ngày đầu mở bán.

Mặc dù vậy, dù khó nhưng có nhiều người muốn mua iPhone 12 về sớm. Và vì thế càng hiếm, càng khó thì giá của những chiếc iPhone 12 khi về đến Việt Nam có thể lên đến trên 200 triệu đồng.

Việc xếp hàng mua iPhone tại Singapore là một trải nghiệm du lịch miễn phí

Như mọi năm, sau khi Apple ra mắt sản phẩm, các cửa hàng tại Việt Nam sẽ nhận tiền cọc của khách để bắt đầu cử người đến xếp hàng mua iPhone.

Thế nhưng năm nay không có ai dám nhận tiền cọc để đưa iPhone 12 về trong ngày đầu cả, bởi chuyện đó là bất khả thi. Có nhiều yếu tố tác động, từ các chuyến bay bị hạn chế, có thể trong ngày mở bán iPhone không có chuyến bay nào" - một chủ cửa hàng di động tại Vũng Tàu cho biết.

"Khi con người không thể về cùng hàng hóa thì tất cả iPhone từ Singapore về Việt Nam đều phải khai báo hải quan, đóng thuế đầy đủ. Điều này góp phần khiến giá iPhone xách tay tại Việt Nam thời gian đầu sẽ rất cao", ông Vinh kết luận.

iPHONE 12 SẮP RA - iPHONE NÀO "KHÔNG NÊN MUA" Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI???





Theo Phương Hoa/SKCĐ