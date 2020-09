Iphone 12 nhái xuất hiện ở Trung Quốc có thiết kế 'kém sang', độ hoàn thiện còn thua xa iPhone 5

Theo nhiều thông tin rò rỉ thì phải đến giữa tháng 10 Apple mới cho ra mắt iPhone 12. Thế nhưng tại Trung Quốc, một người dùng đã đăng tải video test iPhone 12 lên Weibo (MXH của Trung Quốc) từ giữa tháng 9. Video này kéo dài 14 giây quay lại cảnh một chiếc điện thoại được cho là iPhone 12 có màu vàng nhạt, mặt lưng có dạng kính đục, khung viền vuông vức khá giống với iPhone 12 "trong lời đồn". Phần mặt trước của máy cũng không có nhiều thay đổi so với iPhone 11. Tuy nhiên viền màn hình 4 góc lại khá dày và thô.

iPhone 12 đang bị làm giả khá nhiều khiến người dùng hoang mang

Mẫu iPhone 12 nhái này có thể hoạt động với màn hình sáng nhưng lại để hình nền mặc định của iPhone X. Chủ nhân đăng tải video này cũng thử kích hoạt FaceID nhưng không hoạt động nên phải chuyển sang màn hình Passcode. Ngay lập tức cộng đồng mạng đã nhận ra đây là hàng giả. Một tài khoản có tên Wei Xiaowei bình luận: "Cụm máy ảnh trông thô quá. Cảm biến LiDAR không thể nhỏ như vậy. Thiết bị này trông giống iPhone 11 Pro 'độ' lên".

Một người dùng khác cũng lên tiếng: "Trông nó tệ quá, Apple không thể làm một thiết bị xấu như thế, nhìn mặt kính xem, độ hoàn thiện còn thua iPhone 5 ra mắt cách đây tám năm". Sau khi bị cộng đồng mạng "bóc phốt", chủ nhân của video thừa nhận đây chỉ là bản "nhái", không phải hàng thật.

iPhone 12 nhái xuất hiện tràn lan trên thị trường

Không chỉ có ở Trung Quốc, vào tháng 7 vừa qua tại thị trường Việt Nam cũng xuất hiện "nhan nhản" các thiết bị được cho là iPhone 12. Theo ghi nhận, những mẫu iPhone 12 này được giới thiệu là hàng Đài Loan, Singapore, Hong Kong,... và được niêm yết là hàng "xịn". iPhone Đài Loan cũng được chú thích chỉ là dòng sản phẩm được các hãng Đài Loan "copy" lại kiểu dáng của iPhone, nhằm phục vụ những người dùng muốn thể hiện sự "sang chảnh" nhưng không phải tốn quá nhiều tiền.

Apple được dự đoán là sẽ ra mắt iPhone 12 vào ngày 13/10, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác thực. Trong đợt ra mắt lần này sẽ có 4 phiên bản iPhone 12 được trình làng đó là iPhone 12 Mini, iPhone 12, 12 Pro và 12 Pro Max. Một số tin đồn cho hay, tất cả những thiết bị này sẽ được trang bị mạng 5G và 4G để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng người. Bên cạnh đó, những thông tin về việc iPhone 12 sẽ có thể sử dụng màn hình có tần số quét 120 Hz, sản phẩm có giá khoảng 50 USD, linh kiện không gồm tai nghe và củ sạc cũng đều là những tin đồn được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên thực hư như thế nào thì chỉ ít ngày nữa thôi mọi thứ sẽ có câu trả lời.

Your browser does not support HTML5 video.

Video iPhone 12 "nhái" được đăng tải lên weibo

Theo Phương Hoa/SKCĐ