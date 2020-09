iPhone 12 nhiều khả năng sẽ vắng bóng trong sự kiện 15/9, Apple dồn lực vào Apple Watch và iPad Air

Trước thềm sự kiện ngày 15/9 tới đây, một tài khaongr Twitter @L0vetodream đã chia sẻ thông tin về những gì mà Apple sắp ra mắt. Cụ thể, tài khoản này cho biết Apple Watch Series 6 có thể sẽ lên kệ với một phiên bản màu xanh nước biển cực bắt mắt. Apple sẽ nhận đặt hàng sản phẩm này ngay trong ngày diễn ra sự kiện.

Apple Watch Series 6 có thể có thêm phiên bản màu xanh nước biển



Tại sự kiện ngày 15/9 tới đây, nhiều người cũng kỳ vọng Apple sẽ giới thiệu hai đồng hồ thông minh mới. Bên cạnh chiếc Apple Watch Series 6, Apple cũng sẽ trình làng một mẫu sản phẩm giá thấp hơn thay thế cho chiếc Apple Watch Series 3.

Bên cạnh đó, tài khoản @L0vetodream cũng hé lộ những thông tin về chiếc iPad Air 4 sẽ được Apple gia mắt và bán với giá khoảng từ 569 - 599 USD. Như vậy có thể thấy chiếc iPad Air này sẽ có giá cao hơn nhiều so với phiên bản iPad Air hiện tại giá 499 USD.

iPad Air thế hệ tiếp theo sẽ có thiết kế tương tự iPad Pro với viền màn hình siêu mỏng

Được biết, tài khoản @L0vetodream này được xem là một nguồn tin đáng tin cậy. Trước đây tài khoản này từng dự đoán nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm như watchOS 7, iOS 14 và macOS 11 Big Sur, tính năng có trên iPhone SE 2020 cùng ngày ra mắt bàn phím Apple Magic Keyboard cho iPad Pro.

Nhiều nguồn tin cho biết iPhoene 12 sẽ vắng bóng trong sự kiện ngày mai

Trước đó khi Apple gửi đi thư mời cho sự kiện trực tuyến diễn ra vào ngày 15/9. Bloomberg cho biết tiêu điểm của sự kiện này sẽ là iPad Air và Apple Watch mới. Trong khi đó, phải tới tháng 10 Apple mới cho ra mắt chiếc iPhone 12.

Tuy chưa biết thực hư mọi chuyện như thế nào nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ngày mai nhà Táo Khuyết sẽ cho trình làng những siêu phẩm hấp dẫn nào.

Sự kiện ra mắt Apple Watch 'SE' & iPad Air

Theo Phương Hoa/SKCĐ