iPhone 12 Pro chưa ra mắt đã bị so sánh với Galaxy Note20 Ultra, nhà táo có đang bị lép vế?

Động vật đại chiến số 5: Đói quá hóa liều, báo gấm xuống nước săn cá sấu

Báo gấm là loài nổi tiếng có tốc độ nhanh lên tới 120km/h, tuy nhiên chúng chỉ có thể phát huy tốc độ của mình trên đất bằng. Khi từ bỏ địa lợi mà xuống nước, liệu có có thể đấu lại cá sấu - vua của vùng đầm lầy.