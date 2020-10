iPhone 12 sẽ chính thức được ra mắt vào 0h ngày 14/10 theo giờ Việt Nam

Theo trang The Verge đưa tin, sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple năm nay diễn ra muộn hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng bù lại vào tháng 9 vừa qua nhà Táo Khuyết cũng đã có một sự kiện ra mắt 2 dòng sản phẩm mới là Apple Watch và iPad.

Sự kiện lần này của Apple được giới công nghệ kỳ vọng sẽ tập trung vào tốc độ vi xử lý của con chip A14 Bionic trên các sản phẩm iPhone 12.

Thông báo sự kiện của Apple trên website của hãng

Ngày 5/10, một tài khoản Twitter có tên @L0vetodream đã đăng tải hình ảnh về điểm số Geekbench của chip Apple A14 Bionic. Theo đó, số điểm đơn lõi được đánh giá là 1.583 điểm và điểm đa lõi là 4.198 điểm.

So sánh với các thế hệ chip trước của Apple , A14 có hiệu năng cao hơn 42% so với chip A12 đơn lõi và mạnh hơn 48% so với chip đa lõi. Đối với A13 Bionic trên iPhone 11, chip A14 mạnh hơn 20% trong thử nghiệm đơn lõi và 28% trong thử nghiệm đa lõi.

Bên cạnh đó, iPhone cũng được dự đoán là sẽ được trang bị mạng 5G, đồng thời sẽ có 4 phiên bản và màn hình 120Hz.

Ngày 1/10, một tài khoản trên Twitter có tên a_rumors1111 đã tiết lộ giá của 4 phiên bản iPhone 12 sắp lên kệ. Cụ thể, mức giá của các thiết bị này được dự đoán như sau:

iPhone 12 mini có giá 649 USD

iPhone 12 có giá 749 USD

iPhone 12 Pro có giá 999 USD

iPhone 12 Pro Max có giá 1.099 USD.

Tuy nhiên trên trang Tomsguide lại cho rằng, iPhone 12 sẽ có giá từ 699 USD, ngang bằng với giá iPhone 11, hai phiên bản cao hơn sẽ có giá từ 1.049 USD và 1.149 USD.

Mô hình được cho iPhone 12 xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 7/2020

Về phần camera trên iPhone 12 cũng sẽ được nâng cấp nhẹ. Trong 4 mẫu iPhone 12 được xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 7 có 2 sản phẩm dùng camera kép và 2 model cao cấp sở hữu 3 camera sau.

Theo Bloomberg, đối với phiên bản cao cấp sẽ được trang bị thêm cảm biến LiDAR. LiDAR là viết tắt cho cụm từ “Light Detection and Ranging”, với cơ chế hoạt động tương tự radar, cảm biến này có khả năng sử dụng chùm tia laser để ghi nhận thông tin về chiều sâu và khoảng cách.

Trước đó, kênh Everything Apple Pro và Max Weinbach cũng cho biết, chỉ phần camera sau của iPhone mới có thể quay video chất lượng 4K ở tốc độ 120 fps và 240 fps. Chế độ ban đêm và giảm nhiễu nâng cao cũng có mặt trong phần cài đặt của máy.

