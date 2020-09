iPhone 12 'vắng mặt' trong sự kiện ngày 15/9 nhưng các cửa hàng vẫn treo giá 79 triệu đồng

Ngày 15/9 vừa qua, hãng công nghệ Apple đã tổ chức sự kiện trực tuyến mang tên "Time Flies" để ra mắt các sản phẩm mới của mình đúng như dự kiến. Theo đó, Apple đã trình làng các phiên bản mới của đồng hồ thông minh Apple Watch và máy tính bảng iPad Air, nhưng tuyệt nhiên lại không hề "đả động" gì đến sản phẩm được cả thế giới đang mong chờ - iPhone 12.

Hôm qua, Apple dồn mọi nguồn lực vào sản phẩm Apple watch và iPad Air

Câu hỏi lớn nhất được đặt ra sau sự kiện đó chính là "iPhone 12 ở đâu?". Kể từ năm 2012 đến nay, tháng 9 năm nào Apple cũng cho ra mắt một chiếc iPhone mới. Tuy nhiên kỳ lạ là trong sự kiện vừa rồi, Apple không hề nhắc gì đến sản phẩm 12, thậm chí cả những trang công nghệ hàng đầu cũng không có quá nhiều thông tin về một điện thoại iPhone 12 khiến dân tình đặt ra dấu hỏi lớn, liệu Apple còn định "ém hàng" đến bao giờ?

Mặc dù vậy, việc Apple lùi kế hoạch ra mắt sản phẩm mới cũng không phải là điều hiếm xảy ra, gần đây nhất là iPhone X cũng từng bị Apple "giấu diếm" đến phút cuối. Giới chuyên gia dự đoán mẫu iPhone 12 có thể sẽ được trình làng sớm nhất vào sự kiện tháng 10 tới. Nhiều khả năng Apple muốn lùi thời gian công bố iPhone do hãng này muốn các kho hàng phải có sẵn sản phẩm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Mặc dù chưa ra mắt và dân tình cũng chẳng rõ "hình hài" cụ thể của chiếc iPhone 12 trông như thế nào nhưng mức giá của chiếc điện thoại này cũng không phải ở mức rẻ.

Trao đổi với phóng viên báo Zing , một cửa hàng trên đường Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết mức giá dự kiến của iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max lần lượt là 59 triệu đồng, 69 triệu đồng và 79 triệu đồng, nhưng không cam kết thời gian giao hàng.

iPhone 12 Pro Max được bán với giá dự kiến là 79 triệu đồng

Theo bà Nguyễn Thảo, đại diện cửa hàng trên đường Thái Hà, đây là giá dự kiến. Giá chính thức của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo mức giá Apple công bố. Bên cạnh đó, cửa hàng này sẽ nhận đặt cọc sau khi Apple giới thiệu iPhone mới. Do đó, mức giá các cửa hàng treo ở thời điểm này chỉ mang tính dự báo.

Trong khi đó, một cửa hàng bán điện thoại trên đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết giá dự kiến của những chiếc iPhone mới có thể giao động từ 17,4-36 triệu đồng.

"Bên mình đưa ra mức giá dự kiến dựa trên những thông tin rò rỉ về iPhone 12. Tuy nhiên, giá của sản phẩm có thể thay đổi sau khi Apple giới thiệu iPhone mới và tùy theo đợt hàng về Việt Nam", Khánh Trang, nhân viên cửa hàng trên đường Chu Văn An cho biết.

Theo các cửa hàng, do phụ thuộc vào các chuyến bay, tình hình dịch bệnh nên những chiếc iPhone 12 xách tay về Việt Nam sẽ muộn hơn 1-3 ngày so với dự kiến.

Video giới thiệu sản phẩm Apple watch ngày hôm qua

