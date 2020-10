iPhone 12 xách tay về tới Việt nam đội giá lên đến gần 50 triệu đồng vẫn bán "đắt như tôm tươi"

Hiện một số người nhận order sản phẩm đã công bố giá iPhone 12 Pro loại 512GB là 48-49 triệu, tăng 2-3 triệu so với giá dự kiến tuần trước. Với iPhone 12 bản 128GB được chào bán với giá 30-31 triệu đồng. Còn với iPhone 12 bản 64GB thì sẽ có giá khoảng 24-27 triệu.

Nếu muốn sở hữu được sản phẩm hot nhất 2020 này, khác hàng cần phải đặt trước 500.000 đến 1 triệu để giữ chỗ và được nhận máy sớm. Tuy nhiên cũng có nơi bắt khách phải đặt cọc từ 30-50% giá trị của máy.

Ngoài ra, giá bán của các dòng iPhone 12 và 12 Pro có thể chênh lệch giá một chút tùy theo màu sắc máy, chế độ hậu mãi và bảo hành của từng cửa hàng.

Một đại lý ủy quyền lớn của Apple tại Việt Nam cho biết, iPhone 12 mini có giá là 21.99 triệu đồng và iPhone 12 có giá 24.99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 64 GB. Máy sẽ được bán ra với 5 màu sắc khác nhau bao gồm cả trắng, xanh dương, xanh lục, đen, đỏ.





Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ có giá dự kiến lần lượt là 30.99 triệu đồng và 33.99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 128GB. Cả 2 sản phẩm này sẽ được bán trên thị trường với 4 màu sắc gồm vàng, bạc, xám và xanh dương.

