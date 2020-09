iPhone 12s dự kiến ra mắt giữa năm 2021 với giá 800 USD thay thế cho iPhone XR

Trên Twitter, một tài khoản người dùng có tên Komiya tiết lộ kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của Apple. Theo đó nhà Táo khuyết sẽ dừng ra mắt toàn bộ các sản phẩm iPhone 11 Pro và Pro Max.

Như vậy những chiếc iPhone được Apple cho ra mắt thị trường sẽ bao gồm: iPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, 12 Max, iPhone 12 Pro và 12 Pro Max. Riêng đối với dòng iPhone XR, thiết bị này sẽ ngừng bán vào đầu mùa hè năm 2021 mà thay vào đó là iPhone 12s, chiếc iPhone 12 4G dự kiến sẽ được bán với giá 800 USD.

Apple sẽ ra mắt iPhone 12s để thay cho iPhone XR

Theo tin đồn trước đó, iPhone 12s sẽ ra mắt vào tháng 2/2021. Tuy nhiên cả 4 mẫu iPhone 12 đều bị lùi lịch ra mắt đén tháng 10 năm sau nên iPhone 12s cũng ko ngoại lệ.

Theo trang PhoneArena đưa tin, iPhone 12s là bản 4G của iPhone Pro bởi điện thoại có giá giá 800 USD, cao hơn iPhone 12 nhưng lại thấp hơn iPhone 12 Pro.

Nhà phân tích Jun Zhang từ Rosenblatt Securities cho rằng iPhone 12 sẽ có 2 phiên bản 4G, tuy nhiên khả năng xảy ra là không cao.

Nếu tin đồn trên là thật, đây sẽ là lần đầu tiên một phiên bản iPhone “S” được ra mắt sau dòng thường và không phải bản nâng cấp. Trong quá khứ, Apple luôn ra mắt iPhone “S” được nâng cấp so với mẫu iPhone ra mắt trước đó một năm.

Sẽ chỉ có iPhone 12 Pro Max trang bị 5G mmWave

Dự kiến iPhone 12 5G sẽ có 4 phiên bản, gồm 2 phiên bản tiêu chuẩn với màn hình 5,4 inch, 6,1 inch và 2 phiên bản Pro màn hình 6,1 inch, 6,7 inch. Cả 4 thiết bị này đều được trang bị màn hình OLED, lỗ khuyết màn hình nhỏ, thiết kế ấn tượng, Face ID được nâng cấp và chip xử lý A14 Bionic.

Cách đây ít hôm, một thông tin rò rỉ cho biết chỉ có iPhone 12 Pro Max được trang bị mạng 5G với băng tần mmWave, trong khi 3 mẫu còn lại sử dụng băng tần Sub-6GHz (tốc độ thấp hơn, vùng phủ sóng rộng hơn 5G mmWave).

Cả 4 mẫu iPhone 12 dự kiến có bộ nhớ tiêu chuẩn là 128 GB. Giá bán cho iPhone 12 5,4 inch dự kiến là 650 USD, bản 6,1 inch là 750 USD. iPhone 12 Pro và 12 Pro Max có giá lần lượt là 1.000 USD và 1.100 USD.

Dòng iPhone 12 dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào tháng 10, muộn hơn vài tuần so với thông báo trước và hiện cũng chưa rõ Apple có giữ nguyên kế hoạch công bố sản phẩm trong tháng 9 hay không.

Sửa chữa chiếc iPhone 11 Pro Max bị hỏng nặng

Theo Phương Hoa/SKCĐ