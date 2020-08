iPhone có 8 phím tắt thông minh này nhưng người dùng lại rất ít khi "đếm xỉa" tới

Về cơ bản, ứng dụng này nhằm mục đích giúp bạn hoàn thành nhiều tác vụ bằng một cú chạm hoặc lệnh bằng giọng nói.

VD: Trước khi đi ngủ, thay vì cài báo thức, bật không làm phiền, mình chỉ cần nói “Hey Siri! Good night!” thì Siri sẽ tự làm các thao tác đó giúp mình.

Bạn có thể thực hiện những phím tắt này chỉ bằng 1 cú chạm

Một vài phím tắt trên iPhone mà người dùng nên biết:

1. Tìm trạm xăng

Bấm chọn phím này nó sẽ tự hiện lên những trạm xăng gần nhất và tự mở map dẫn đường bạn đến đó.

2. Water Eject

Sau khi đi mưa về hay vừa dùng iPhone chụp ảnh dưới nước, bấm phím này nó sẽ phát ra một chuỗi âm thanh giúp đẩy hết nước ra khỏi màng loa. Tương tự tính năng đẩy nước của Apple watch.

Kho phím tắt trên iphone có thể nhiều người chưa khám phá hết

3. Hẹn giờ gửi iMessage

Muốn gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho bạn bè lúc 12 giờ đêm nhưng sợ ngủ quên? Dùng phím tắt này soạn tin nhắn và chọn giờ gửi, đúng giờ hẹn nó sẽ tự gửi.

4. Share Pass wifi

Hàng xóm xin pass wifi nhưng bạn không muốn cho họ biết pass nhà mình. Chọn phím này nó sẽ tạo một mã QR, hàng xóm chỉ cần quét mã là truy cập được wifi.

5. Tạo gif từ video

Bấm phím này rồi chọn một video trong kho, nó sẽ tự tạo một đoạn Gif theo ý bạn.

6. Thông báo khi sạc đầy pin

Cắm sạc và bật phím này lên. Khi nào sạc đủ 100% nó sẽ thông báo để bạn rút sạc. Dành chobạn nào không muốn sạc điện thoại qua đêm.

Những phím tắt thông minh trên iOS mà người dùng nên tận dụng

7. Nhờ Siri gọi Google Assistant

Trợ ý ảo Google hỗ trợ tiếng Việt và đã có trên iOS. Nhưng bạn không thể gọi OK Google để ra lệnh mà phải mở App, hơi rườm rà. Sau khi cài phím tắt bạn chỉ cần nói “Hey Siri OK Google”, Siri sẽ tự mở Google Assistant và đợi bạn ra lệnh.

8. Bật/tắt nút home ảo

Mình thì không thích cái nút home ảo vì trông khá “cấn mắt”, nhưng đôi lúc vẫn cần dùng. Phím tắt này giúp mình bật/tắt nút home ảo chỉ với một cú chạm.

Còn hàng ngàn phím tắt Apple tạo sẵn, người dùng chia sẻ trên các diễn đàn hoặc bạn tự tạo để biến chiếc iPhone của mình trở nên đặc biệt. Cứ thử biết đâu lại ghiền thì sao.

Tổng hợp phím tắt cực hữu ích cho iPhone các bạn cần sở hữu ngay

