Giữa hàng loạt phốt thái độ bị bới móc lại, Irene (Red Velvet) bỗng nhiên được bênh vực hết lời?

Ngày 22/10, cả giới giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung chấn động trước vụ Irene Red Velvet xúc phạm biên tập viên, stylist kỳ cựu Kang Kook Hwa suốt 20 phút đồng hồ. Dù cả nữ idol và SM đã lên tiếng xin lỗi nhưng có vẻ như vụ việc vẫn chưa hề lắng xuống.

Sau vụ việc, hàng loạt người trong ngành đã vào cuộc bóc phốt cô nàng. Rất nhiều stylist, nhiếp ảnh gia danh tiếng, vũ công của Red Velvet cũng thả tim và để lại bình luận. Không ít nhân viên tố Irene xấu tính, thường xuyên la hét, cau có, không tôn trọng staff... Bên cạnh đó, hàng loạt phối thái độ của cô nàng từ ngày xưa cũng bị cư dân mạng đào bới lại.

Giữa những người 'tố cáo' bất ngờ một người từng làm việc với Irene lại lên tiếng bênh vực và khen ngợi nữ idol. Cụ thể, Ellena Yim - stylist của Irene trong buổi chụp hình cho Miu Miu và cũng từng làm việc cho SM đã công khai mở tài khoản Instagram, thể hiện quan điểm của mình thông qua bài viết:





“Chẳng lẽ thảo luận với stylist do không hài lòng về trang phục đồng nghĩa với chuyện “sai bảo stylist vô lý”? Tôi đã từng làm việc với vai trò editor, nhân viên công ty SM Entertainment và stylist lâu rồi, Irene tôi biết là một người biết chính xác mình cần gì và là một nghệ sĩ tài năng, quyết đoán hiểu rõ mình nên biểu đạt suy nghĩ bản thân như thế nào.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy “bị sai bảo vô lý”, cũng rất cảm động trước cách Irene bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người xung quanh. Chuyện cô ấy đột nhiên trở thành nhân vật chính xung quanh những tranh cãi về việc sai bảo các staff thật điên rồ".

Bài viết này nhanh chóng được một chủ salon nổi tiếng từng làm việc với SM nhấn thích. Chưa dừng lại ở đó, người này cũng bày tỏ quan điểm tương tự về trưởng nhóm Red Velvet:





"Mọi người chỉ tin những gì mình muốn tin mà không để ý đến mặt sau câu chuyện. Trước đây, Irene là 1 trưởng nhóm đáng tin cậy thế nhưng từ scandal này cô ấy sẽ chỉ còn là idol hách dịch. Tôi vẫn mong, mọi người hãy nhìn vào phía sau câu chuyện của cô nàng.

Dù thời gian làm việc cùng không quá dài nhưng tôi và bất kỳ ai khác nếu làm việc với Irene sẽ thấy cô ấy không giống với lời đồn. Chúng tôi không hề có những trải nghiệm khủng khiếp nào. Tôi muốn mọi người biết được sự thật này. Vẫn biết có sai lầm thì Irene phải gánh vác trách nhiệm nhưng hi vọng rằng cô ấy có thể vượt qua chuyện này và trưởng thành hơn".



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ