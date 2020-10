Irene Red Velvet bị hãng mỹ phẩm tẩy chay sau phốt lăng mạ stylist, vậy còn Prada?

Sau khi bị stylist/BTV Kang Kook Hwa tố lăng mạ suốt 20 phút đồng hồ, hàng loạt tên tuổi trong ngành cũng nhanh chóng tham gia 'bóc phốt' Irene Red Velvet . Scandal chấn động này đã khiến hình tượng gây dựng bao lâu nay của nữ idol 29 sụp đổ hoàn toàn, hoạt động của nhóm cũng bị ảnh hưởng.

Theo báo chí xứ Hàn thông tin, hãng mỹ phẩm đình đám nước Mỹ là Clinique đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh mà Irene Red Velvet làm đại diện sau vụ scandal chấn động những ngày qua.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của trụ sở chính ở Mỹ, các cửa hàng của Clinique ở Hàn đã gỡ bỏ hoàn toàn poster in hình Irene hoặc phải thay thế bằng hình ảnh khác. Bên cạnh đó, ảnh quảng cáo sản phẩm trên trang chủ của hãng có mặt nữ idol cũng đã được thay đổi.





Việc hệ thống bán lẻ mỹ phẩm nổi tiếng tại Hàn Quốc là Olive Young và SSG xóa bỏ hình ảnh quảng cáo của Irene Red Velvet đủ thấy áp lực dư luận căng thẳng đến mức nào.

Cú phốt này không chỉ ảnh hưởng đến một mình Irene mà khiến nhóm Red Velvet cũng phải tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, những thành viên khác 'nằm không cũng trúng đạn' khi hứng chịu không ít chỉ trích từ cư dân mạng.

Hồi tháng 3/2020, hãng mỹ phẩm Clinique thông báo trưởng nhóm của Irene trở thành đại sứ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của hãng. Theo Clinique, họ lựa chọn nữ idol vì nhận định cô thể hiện tốt nhất phương châm của hãng: "Làn da khỏe khoắn và hạnh phúc". Bên cạnh đó, Irene còn là một idol có sức ảnh hưởng, là thành viên của nhóm Kpop đóng góp cho làn sóng Hallyu.

Sau động thái của Clinique, nhiều người hóng chờ tin tức từ Prada khi thương hiệu này mới tuyên bố Chanyeol (EXO) và Irene Red Velvet trở thành gương mặt đại diện vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, đến hiện giờ Prada vẫn im lìm nhưng nhiều người cho rằng, khả năng Irene bị 'phế truất' là khá cao.



