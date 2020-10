Căng đét: BTV bị Irene Red Velvet lăng mạ khẳng định, không chỉ một mà tận 3 người bị xúc phạm

Ngày 22/10, cả giới giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung chấn động trước vụ Irene Red Velvet xúc phạm biên tập viên, stylist kỳ cựu Kang Kook Hwa suốt 20 phút đồng hồ. Sau khi nữ idol và SM lên tiếng xin lỗi, bài đăng của BTV đã được xóa bỏ.



Tuy nhiên mới đây, Kang Kook Hwa - BTV 15 năm trong nghề lại một lần nữa lên tiếng để làm rõ vụ việc cũng như mong muốn chấm dứt hoàn toàn vụ lùm xùm này.

Bài đăng của BTV Kang



Cô cho biết, bản thân đã bị tổn thương và 'vết sẹo không bao giờ bị xóa mờ' sau vụ việc. Nữ idol cùng công ty chủ quản cũng đã gặp mặt để xin lỗi và thương lượng vụ việc. Kang muốn lên tiếng vì không muốn hiểu lầm ngày một lớn, cũng như vô tình tiếp tay cho những đồn đoán vô căn cứ.



Cụ thể, trong bài viết của mình Kang Kook Hwa khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nhận làm stylist cho nhóm cho đến ngày thứ Ba (20/10) vừa qua. Thực tế, tôi chỉ là người được thuê bên ngoài, đảm nhiệm vai trò stylist cho buổi ghi hình hôm đó mà thôi.



Từ 5/10, tôi đã nhận được lời mời cho lịch trình ngày đầu tiên, đến 6/10 có thông tin chính thức thì đã chuẩn bị theo yêu cầu của công ty và nhóm trong 15 ngày tiếp theo".



Cũng theo Kang, ngày đó không chỉ có cô mà còn 1 editor đồng nghiệp khác và 1 trợ lý đến giúp và cũng bị xúc phạm. Sau đó, 2 người này cũng cùng cô tham dự buổi gặp mặt để nhận lời xin lỗi. Sau vụ việc, cô mong muốn nữ idol không bao giờ làm điều tương tự với bất kỳ ai trong tương lai.

Irene dính 'phốt' thái độ lớn nhất trong sự nghiệp



Kang cũng khẳng định, không có chuyện đút tiền hay dàn xếp như mọi người vẫn tưởng tượng. Cô lên tiếng vì không muốn thông tin cá nhân tiếp tục bị bới móc hay công kích từ cư dân mạng.



Cuối cùng, Kang Kook Hwa hi vọng mọi người có thể chấm dứt các bài đăng, những tin đồn đoán quy chụp để không làm mọi chuyện lớn hơn, khiến nhiều người tổn thương.



Hiện bài đăng của nữ BTV, stylist vẫn nhận được nhiều chú ý từ CĐM.



Red Velvet - IRENE & SEULGI | Two Shadows (Teaser)



Theo TN/SKCĐ