IZ*ONE tung MV `Secret Story of the Swan`, fan mãn nhãn với khung cảnh đẹp như truyện cổ tích

Tháng 6 là tháng vô cùng sôi động của làng nhạc Hàn Quốc khi là thời điểm comeback của nhiều ca sĩ và nhóm nhạc, trong đó có IZ*ONE.

Đúng 12 giờ ngày 16/6 theo giờ địa phương, IZ*ONE đã thả xích cho MV ca khúc chủ đề "Secret Story of the Swan" nằm trong mini album thứ 3 của nhóm mang tên "Oneiric Diary". Sản phẩm phát hành muộn hơn 18 tiếng so với dự định ban đầu bởi sự cố kỹ thuật, tuy nhiên album và nhạc số của nhóm vẫn được tung ra từ trước theo kế hoạch.

IZ*ONE (아이즈원) - 환상동화 (Secret Story of the Swan) MV

Giống như tên gọi của mình, "Secret Story of the Swan" là một ca khúc nhạc dance sôi động, nói về mong muốn được trở thành người mà mình thực sự mong mỏi từ sâu thẳm trái tim và tâm hồn. MV mang sắc màu cổ tích cùng những khung cảnh thần tiên còn các nữ thành viên hóa thân xinh đẹp như những nàng công chúa khiến ai cũng phải ngẩn ngơ.

Giống như tên gọi của mình, "Secret Story of the Swan" là một ca khúc nhạc dance sôi động.

Nhiều người không khỏi thích thú bởi MV khá hoàn hảo từ màu sắc, giai điệu đến những bước nhảy đồng đều, đẹp mắt của IZ*ONE. Nhiều người dự đoán đây sẽ là MV thành công tiếp theo của nhóm nữ đông dân này.

Nhiều người dự đoán đây sẽ là MV thành công tiếp theo của IZ*ONE.

Chỉ sau gần 1 ngày phát hành, ca khúc chủ đề của IZ*ONE đã càn quét các BXH nhạc số, chiếm những vị trí cao nhất trên 4 trang nhạc số lớn gồm Melon, Bugs, Genie và Soribada. Tuy nhiên, sau đó thứ hạng bài hát có phần giảm, hiện chỉ còn trụ vững hạng nhất trên Melon.

MV chủ đề mới nhất lần này của nhóm còn được cài phụ đề với 3 thứ tiếng gồm Anh, Nhật và Trung.

Đặc biệt, MV chủ đề mới nhất lần này của nhóm còn được cài phụ đề với 3 thứ tiếng gồm Anh, Nhật và Trung - điều mà những MV trước đây như "La Vie en Rose", "Violeta" và "FIESTA" không hề có. Hành động này của công ty được xem là động thái hướng nhóm thu hút sự chú ý của fan quốc tế nhiều hơn.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ