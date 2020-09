Jack chuẩn bị trở lại với Hoa Hải Đường, chính thức hé lộ thời điểm ra mắt

Vào trưa 11/9, Jack đã chính thức hé lộ dự án trở lại với dòng thông báo cụ thể về thời gian ra mắt teaser và thời gian ra mắt teaser audio. Cụ thể, Jack cũng đã thay ảnh đại diện trên trang facebook cá nhân khiến nhiều người không khỏi háo hức.

Theo đó, dự án trở lại của nam ca sĩ sinh năm 1997 sẽ có tên Hoa Hải Đường, thời gian ra mắt teaser MV là 13/9 (19h) còn thời gian ra mắt teaser audio là 17/09. Dù thời gian ra mắt của MV chính thức còn chưa hé lộ nhưng nhìn poster cũng đủ khiến fan quắn quéo không thôi.

Poster Hoa Hải Đường.

Trong poster chính thức, Jack xuất hiện với tạo hình độc đáo và có phần bí ẩn khi đứng bên trong một quả trứng khổng lồ đang nở. Nhiều người dự đoán, đây sẽ là một MV mang đậm màu sắc kỳ ảo bởi khung cảnh đằng sau là mặt đất lấp lánh và ánh trăng huyền bí mờ ảo.





Ngay khi được đăng tải, tin tức này đã gây bão trên các trang mạng xã hội. Không chỉ được các hội nhóm facebook chia sẻ rầm rộ, chỉ sau 45 phút hashtag #HOAHAIDUONG của Jack đã nhanh chóng chiếm giữ #1 trending Twitter tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ, mọi người nói chung và cộng đồng fan Đom Đóm nói riêng đều đang rất háo hức vào sự trở lại của Jack.

M ọi người nói chung và cộng đồng fan Đom Đóm nói riêng đều đang rất háo hức vào sự trở lại của Jack.



Nhiều người nhận xét, đây chắc là sự lột xác ấn tượng nhất của Jack từ trước đến nay, thậm chí sẽ là một MV đậm chất khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, thể loại bài hát vẫn là một điều bí ẩn.





Trước đó, vào cuối tháng 8, Jack đã thông báo xác nhận việc bản thân sẽ trở lại vào tháng 9 bằng một đoạn clip đặc biệt. Do đó, rất khó để biết Jack sẽ làm gì trong lần trở lại này. Dù sao đi nữa, đây sẽ là cú nổ lớn trong đường đua Vpop thời gian tới.

