Jack: Hành trình từ chàng trai Tây Nam Bộ chân chất đam mê âm nhạc tới nghệ sĩ triệu view

Jack là ai?

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997 tại xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Tuy không có ngoại hình thu hút đúng chuẩn hot boy nhưng Jack nổi lên trong làng nhạc Việt như một hiện tượng với loạt ca khúc có hàng chục tới trăm triệu view như "Hồng nhan", "Bạc phận" và "Sóng gió" với giai điệu cực mới lạ và bắt tai.

Jack của những ngày trẻ đã sớm đam mê ca hát

Trong một bài phỏng vấn với Zing News, Jack khẳng định những bài hát của mình là "một nỗi buồn mang màu sắc hoài cổ" và "kết hợp bởi Âu Mỹ và Việt Nam". Về giọng hát, anh được công chúng đánh giá có chất giọng độc lạ, được khán giả so sánh là khá giống với Phan Mạnh Quỳnh còn phần rap được cho là khá giống Đen Vâu. Bản thân Jack từng thừa nhận mình "hát được những ca khúc mà mình có sự đồng điệu về mặt thể loại, ca từ, giai điệu hay câu chuyện."

Những sản phẩm âm nhạc của Jack là sự pha trộn giữa nhạc pop, nhạc điện tử châu Âu và âm hưởng dân ca Tây Nam Bộ Việt Nam.

Nghệ danh Jack đã gắn liền với anh từ khi bắt đầu con đường nghệ thuật và nghệ danh này cũng giúp cho anh gặt hái được những thành công ban đầu. Có một thời gian, Jack còn được nhắc đến với tên gọi là J97. Về nghệ dạnh Jack, anh chàng ca sĩ chia sẻ cái tên này bắt nguồn từ người cha của anh rất thần tượng "Jackie Chan" (Thành Long), anh lấy tên Jack cho "ngắn gọn và là một kỉ niệm với ba của mình".

Tuy Jack hiện đã thoát ra khỏi hình tượng underground và trở nên nổi tiếng được nhiều báo chí, truyền thông mời phỏng vấn khai thác thông tin về cuộc sống, sự nghiệp của Jack nhưng anh lại khá kín tiếng và giữ kẽ. Đây cũng là lý do khán giả càng yêu mến sự mộc mạc không thị phi của nam ca sĩ.



Con đường sự nghiệp đúng chuẩn "thời tới cản không nổi" của Jack

Trước khi nổi tiếng với các ca khúc hot hit được nhiều người biết, Jack từng là thành viên của nhóm G5R và hoạt động chủ yếu trong cộng đồng underground. Trong nhóm, Jack giữ vị trí hát Rap và là thành viên em út của nhóm. Tại đây anh giới thiệu một số ca khúc cùng với nhóm nhạc này như "Giai điệu miền Tây" và "Mẹ ơi 2". Jack bắt đầu được biết tới trong giới Underground khi phát hành MV "Về bên anh", tuy nhiên không quá rộng rãi trên thị trường V-POP.

Ca khúc Jack sản xuất khi còn ở G5R

Phải tới cuối năm 2018, tài khoản Youtube của Jack mới bắt đầu được chú ý hơn nhưng vẫn chưa đủ để đưa anh chàng tới được danh hiệu nghệ sĩ Vpop ăn khách như hiện nay. Và "Hồng nhan" xuất hiện như một hiện tượng vào một ngày đầu năm 2019 giúp tên tuổi của Jack "vọt" lên và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như truyền thông, báo chí. Có thể nói, sau khi thành công của ca khúc "Hồng Nhan", Jack mới thực sự có cơ hội chen chân vào Bảng Xếp Hạng âm nhạc và được nhiều fan hâm mộ quan tâm và biết đến. Chỉ trong vòng 1 năm, Jack đã thành công với ca khúc Hồng Nhan với 100 triệu view. Nhờ ca khúc này, Jack được được công chúng so sánh với Phan Mạnh Quỳnh và Đen Vâu. Từ đó, anh nổi lên như một hiện tượng.

Ca khúc Hồng Nhan đem lại thành công không ngờ cho Jack

Sau "Hồng nhan", Jack đã rời G5R và bắt tay cùng nhà sản xuất K-ICM. Hai người sau đó đã cùng nhau hợp tác sản xuất ca khúc "Bạc phận" vào tháng 4 năm 2019, tiếp tục chuỗi câu chuyện của "Hồng nhan". Ca khúc được đón nhận một cách rộng rãi và kể từ đó Jack và K-ICM là hai cái tên không thể tách rời.



Jack và K-ICM liên tục gặt hái thành công khi cùng nhau sản xuất nhạc

Sản phẩm thành công nhất của bộ đôi phải kể tới bài hát "Sóng gió" và được quảng bá là phần thứ ba của "Hồng nhan". Sau khi phát hành, bài hát đã đạt được số lượng người xem lớn trên YouTube và vang lên ở khắp mọi nơi như một hiện tượng. Các ca khúc "Em gì ơi", "Việt Nam tôi" và "Hoa vô sắc" tiếp tục được anh và K-ICM ra mắt sau đó. Từ đó, tên tuổi của anh đã chiếm được vị trí khá lớn trong nền âm nhạc V-pop lúc bấy giờ.

Đang trên đỉnh cao của danh vọng cả hai nghệ sĩ tài năng bỗng vướng vào tin đồn bất hòa và sớm đường ai nấy đi. Jack sau đó đã gia nhập Nomad Management Vietnam và hoạt động như một nghệ sĩ độc lập.

Sau đó anh được cho là hợp tác cùng ViruSs dưới nghệ danh mới là J97, phát hành một đoạn demo của bài hát "Đom đóm" vào ngày 29 tháng 12 năm 2019. Bản demo đã vươn đến vị trí top 1 thịnh hành Youtube Việt Nam chỉ với 4 giờ.



Jack hiện là một nghệ sĩ độc lập

Sau khi rời khỏi ICM Entertainment, anh phát hành bài hát "Là 1 thằng con trai" kết hợp với Hoaprox cùng video âm nhạc vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 trên kênh youtube J97. Đáng tiếc thay, bài hát lại nhận về những phản ứng trái chiều từ giới chuyên môn và khán giả, một số cho rằng đây chỉ mới là bước đầu cho việc thử sức với nhiều loại hình âm nhạc khác nhau của Jack. Trước đó, ngày 17 tháng 2 năm 2020, Jack cũng chính thức công bố kênh Youtube riêng mang tên J97. Jack tiếp tục chứng tỏ sức hút của bản thân khi chỉ vài giờ sau đó, anh đã có trong tay nút Play bạc của Youtube. Kênh youtube J97 nhanh chóng vượt qua Bà Tân Vlog để dành lấy danh hiệu đạt được nút Play vàng nhanh nhất Việt Nam với thời gian chỉ sau 7 ngày lập kênh.



Kể từ đó Jack đã có 1 quãng nghỉ dài 8 tháng và ngày 13/9 mới đây, anh đã chính thức tung teaser MV "Hoa Hải Đường" đánh dấu sự trở lại của mình trên đường đua Vpop. Hiện teaser này đã cán mốc 1,9 triệu lượt chỉ sau chưa tới 1 ngày.

Ca khúc Hoa Hải Đường là sản phẩm đánh dấu màn comeback của Jack

Những scandal ập tới khi đang trên đỉnh thành công

Khi ca khúc "Sóng gió" đang gây được tiếng vang và làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, Jack bỗng dính vào scandal bị tố chảnh chọe bởi quản lý của ca sĩ Quân AP. Cụ thể, 11/08 quản lý ca sĩ Quân A.P cho biết, Jack đã đưa ra yêu cầu không muốn xuất hiện chung trong chương trình "Giọng Ải Giọng Ai" với Quân A.P và đồng thời yêu cầu đổi khách mời vào phút chót, đặc biệt yêu cầu xóa clip ghi hình của "Người bí ấn" trước đó.





Jack bị tố chảnh chọe với Quân AP

Dù được khán giả yêu thích qua "Hồng Nhan", "Bạc Phận", "Sóng gió" nhưng tin đồn về thái độ "sao hạng A" quá sớm của chàng ca sĩ mới nổi vẫn khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, sau đó BTC "Người bí ẩn" đã chính thức lên tiếng đính chính "Video bị gỡ vì lý do kỹ thuật", hiện Đông Tây Promotion và bộ đôi K-ICM - Jack đang hợp tác rất tốt, không có vấn đề gì.

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó một trang fanpage của cộng đồng Rap Việt đã bất ngờ đăng tải bài viết “bốc phốt” về một nghệ sĩ trẻ đi lên nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng page lớn nhỏ nhưng lại không có thái độ "uống nước nhớ nguồn". Dù không chỉ đích danh là ai nhưng đa số đều ngầm đoán ra người bị "tố ăn cháo đá bát" đó chính là Jack. Những vụ ồn ào liên quan đến thái độ như mắc bệnh Ngôi Sao , chảnh chọe và ăn cháo đá bát đã khiến hình ảnh của Jack phần nào xấu đi trông thấy. Sau đó, đại diện của Jack khẳng định đây chỉ là sự hiểu lầm trong vấn đề làm việc.

Tiếp tục có 1 fanpage tố Jack ăn cháo đá bát

Đỉnh điểm phải kể tới scandal Jack và K-ICM bộ đôi nghệ sĩ tưởng chừng rất hợp rơ không thể tách rời nay bỗng rạn nứt. Điều này được fan tổng hợp từ những bằng chứng như: Jack bị ốm và thông báo không dùng FB,nam ca sĩ đã xóa số điện thoại quản lý khỏi trang cá nhân. Còn phần K-ICM và mẹ nuôi của anh cũng không có nhắc đến Jack trong những bài đăng của mình. Chưa hết FC của Jack lên tiếng tố phía công ty của Jack bóc lột sức lao động của anh,...thực hư câu chuyện chưa được làm rõ, nhưng đang trong lúc ồn ào thì phía K-ICM tung bài hát "Hoa vô sắc".

Jack lên tiếng về ca khúc Hoa vô sắc

Lúc này Jack lên tiếng về việc đây là sản phẩm do chính Jack chấp bút sáng tác chưa hoàn thành nhưng nay bỗng xuất hiện trên Youtube một cách vô lý. Điều này đã đem tới sự chỉ trích lớn và trào lưu tẩy chay mạnh mẽ của cộng động mạng dành cho nhà sản xuất âm nhạc K-ICM.

Sau tất cả đôi bạn đã đường ai nấy đi

Sau những ồn ào, cuối cùng Jack cũng ra khỏi công ty của K-ICM, tuy nhiên vụ việc giữa cả hai vẫn khiến công chúng và fan hâm mộ tranh cãi qua lại. Jack đổi lại nghệ danh là J97 và lập kênh youtube cùng tên.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ