Người hâm mộ vỡ òa khi Jack thắng giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMA 2020

Sáng sớm nay (9/11) cộng đồng người hâm mộ Jack nói riêng và những người yêu nhạc Việt nói chung đã vô cùng hạnh phúc và bất ngờ khi nam ca sĩ 23 tuổi chính thức trở thành người chiến thắng hạng mục Best Southeast Asia Act (Nghệ Sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất) tại MTV EMA 2020.

Được biết, thông tin này mới được MTV công bố cách đây không lâu. Như vậy, sau những cái tên cực hot như Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Đông Nhi thì Jack J97 chính là nghệ sĩ thứ 4 của Việt Nam xuất sắc đạt được giải thưởng danh giá này.



Bên cạnh đó, đoạn clip Fanpage của MTV đăng tải. Thêm một thành tích mới trong sự nghiệp, Jack không giấu được sự bất ngờ và vui mừng. Bên cạnh đó, đoạn clip Jack hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, những người đã sát cánh và bình chọn cho nam ca sĩ cũng được trang

Dù là nghệ sĩ mới trong showbiz, cái tên của Jack mới được mọi người biết đến trong khoảng 2 năm gần đây nhưng thành tích mà nam ca sĩ trẻ tuổi có được khiến nhiều người không khỏi cảm thán.

Với chiến thắng lần này tại MTV EMA 2020, đây chắc chắn sẽ trở thành nguồn động lực giúp anh chàng tự tin, phấn đấu nhiều hơn trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc.

Chiến thắng của Jack không chỉ đến từ nỗ lực của nam ca sĩ trong âm nhạc mà còn từ công sức vô cùng lớn của người hâm mộ. Nhiều fan đã lên kế hoạch thực hiện chiến dịch bầu chọn bài bản ngay từ thời điểm Jack được công bố là đại diện Việt Nam tranh giải tại MTV EMA 2020.



Mới mấy ngày trước, Jack cũng vui mừng thông báo tin MV Hoa Hải Đường đã cán mốc thành tích 100 triệu view sau 46 ngày 17 giờ ra mắt.

Không chỉ vượt qua nhiều MV được ra mắt cùng thời điểm, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Jack còn vượt qua loạt MV khác của chính nam ca sĩ như: Bạc Phận (47 ngày) và Là 1 Thằng Con Trai (53 ngày) trong khoảng thời gian đạt thành tích 100 triệu view.

