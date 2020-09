Jack tung teaser MV "Hoa Hải Đường" đầy ma mị, fan ngơ ngác vì không khác gì poster chèn thêm nhạc

Như đã thông báo trước đó, đúng 19h ngày 13/9, Jack đã chính thức cho công chiếu teaser dự án MV ca nhạc comeback mang tên "Hoa Hải Đường". Ngay từ khi poster dự án được tung ra, Jack đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì tạo hình ma mị, bí ẩn đậm chất huyền ảo, có sự đầu tư không hề nhỏ.

Tác phẩm mới nhất của Jack mang tên "Hoa Hải Đường"

"Hoa Hải Đường" đánh dấu màn comeback Vpop của Jack sau 8 tháng fan "mòn mỏi" chờ đợi. Không nằm ngoài dự đoán, đoạn teaser đã tạo nên một "cơn bão" không hề nhỏ, thu hút gần 100 nghìn lượt xem lúc công chiếu và trên 130 nghìn view chỉ sau vỏn vẹn 3 phút, chứng tỏ "sức công phá" của Jack không thể đùa được.

Teaser thu hút cả trăm nghìn view chỉ trong vài phút

ở đầu là hình ảnh một quả trứng khổng lồ hình thù khá kì quái với nền là ánh sáng chói lòa một Ngôi Sao lớn khiến fan không khỏi tò mò. Bỗng một ánh chớp loé lên làm quả trứng nứt ra làm đôi. Trong làn khói xanh mờ ảo, Jack từ từ xuất hiện trên nền nhạc điện tử cực "căng". Trong đoạn teaser dài 31 giây cực ngắn này, m

Hình ảnh của teaser hết sức khó hiểu và ma mị

Nhưng có vẻ như teaser lần này không giúp fan có thêm được thông tin gì về MV mới lần này. Hình ảnh thì chỉ như phiên bản lồng nhạc và "động đậy" của poster. Còn phần nhạc dường như cũng không phải giai điệu của ca khúc mà chỉ đơn thuần là nhạc nền dạo đầu tạo kịch tính. Nhưng có thể dự đoán rằng dưới tiết tấu nhanh, kịch tính và màu MV "tăm tối", "Hoa hải đường" sẽ là một tác phẩm đầy drama, ma mị.

Về ca khúc "Hoa Hải Đường", đây tiếp tục là một sáng tác của Jack với phần hoà âm phối khí cùng team DTAP, tác giả của album " Hoàng" gây tiếng vang lớn của Hoàng Thuỳ Linh. Màn "song kiếm hợp bích" lần này chắc chắn sẽ làm nên chuyện tại đường đua Vpop tháng 9. Hãy cùng chờ đợi đến 19h00 ngày 22/9 sắp tới để đón xem MV chính thức của " Hoa Hải Đường".

Team phối khí DTAP

Theo Thanh Thùy/SKCĐ